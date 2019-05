Spettacoli teatrali e libri: nel carcere di Torino la normalità si ricerca nell’arte e nella cultura

Angelo. Stefano. Loris. Tre nomi, tre detenuti/attori e qualche errore commesso in passato. Un passato da cui non si può fuggire, ma che viene chiuso dentro un cassetto per fare spazio ad arte e cultura, due concetti tanto forti quanto non così scontati all'interno di una casa circondariale. Il presente, per loro, è la biblioteca civica del carcere Lorusso e Cutugno di Torino: è qui, accerchiati da libri che hanno il potere di rendere invisibili le sbarre del carcere, che in parallelo con il Salone del Libro, i detenuti daranno vita a un divertissement teatrale tratto da “L’aumento” di Georges Perec.