Slalom tra i rifiuti abbandonati, in via Lucento regna il degrado: la protesta dei cittadini

Lo slalom tra i rifiuti non è di certo una disciplina olimpica, o meglio non ancora. Eppure, nella Torino che rifiuta i giochi olimpici, vi sono dei cittadini che ogni giorno si cimentano in zig-zag tra cumuli di rifiuti, in una singolare e mortificante passeggiata tra le vie del quartiere in cui vivono. Succede in via Lucento, nell’area compresa tra via Terni e Lucca, chiusa al traffico delle auto.