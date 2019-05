Il mercato di Campagna Amica arriva in piazza Vittorio

Da domenica 19 maggio Coldiretti Torino, ogni terza domenica del mese, allestirà un mercato di Campagna Amica nella centralissima piazza Vittorio Veneto. In piazza 50 gazebo gialli di altrettante aziende agricole in vendita diretta. Si tratta di imprenditori agricoli del torinese e delle altre provincie del Piemonte aderenti al circuito di Campagna Amica: autentica vetrina delle migliori produzioni agroalimentari del made in Piemonte. Sotto i gazebo saranno presenti, quali ospiti, anche alcune aziende che hanno sede in altre regioni italiane che proporranno ai consumatori della città della Mole prodotti non presenti in Piemonte quali, ad esempio, olio, agrumi e carciofi, tutti rigorosamente made in Italy.

La terza domenica del mese si chiude l’esperienza dei mercati di Campagna Amica in piazza Madama Cristina e in piazza Solferino. Fabrizio Galliati, presidente di Coldiretti Torino, informa: «Il mercato dei produttori Coldiretti in vendita diretta, in piazza Madama Cristina, è stato allestito per la prima volta il 7 aprile 2002. Era nato su iniziativa del vicesindaco Domenico Carpanini e dell’assessora Elda Tessore che avevano proposto alla Coldiretti di allestire, ogni terza domenica del mese, un mercato dei contadini, sotto la tettoia di piazza Madama. Tra gli obiettivi dell’iniziativa, contribuire a riqualificare il quartiere San Salvario che, all’epoca, presentava qualche criticità. Negli anni il mercato di Campagna Amica di piazza Madama Cristina ha sempre visto presenti 25-30 aziende agricole in vendita diretta con tutta la gamma dei prodotti ortofrutticoli, di stagione, legati al territorio e a chilometro zero, prodotti agroalimentari tipici e tradizionali del territorio e decine di trasformati. Il mercato di piazza Madama Cristina, sin da subito, ha riscosso apprezzamenti lusinghieri dai clienti consumatori torinesi. Nel 2014, sempre nella terza domenica, Coldiretti ha avviato un mercato di Campagna Amica anche in piazza Solferino, con la presenza di 30 banchi di agricoltori».

Michele Mellano, direttore di Coldiretti Torino, aggiunge: "Termina oggi l’esperienza dei mercati dei produttori agricoli in piazza Madama Cristina e in piazza Solferino, con l’apertura di un mercato di Campagna Amica nella centralissima piazza Vittorio Veneto. Si lascia piazza Solferino a disposizione della città, individuata dall’amministrazione comunale quale location per eventi di più lunga durata, quali i mercatini di fine anno-Natale. Il trasferimento dei due mercati in piazza Vittorio Veneto è sperimentale, sino a marzo 2020. Dunque ogni terza domenica del mese – a partire da domenica 19 maggio - l’appuntamento con i consumatori torinesi è in piazza Vittorio Veneto, Coldiretti Torino allestirà un mercato di Campagna Amica, aperto dalle ore 9 alle 18. In giugno il mercato è previsto domenica 16, a luglio domenica 21".