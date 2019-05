Zingaretti a Torino: "Difendete il Piemonte da chi sta distruggendo l'Italia"

"Da non piemontese, vi dico di difendere questa terra perché ha ancora molte cose da dire, non fatela cadere in mano a chi sta distruggendo l'Italia. Ci hanno messo undici mesi a farla tornare indietro, non regalategli questa perla che è il Piemonte". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Torino per partecipare a un’iniziativa dal titolo “Contro i nazionalismi. Per cambiare l’Europa” e sostenere la candidatura alla presidenza della Regione di Sergio Chiamparino.

"Bisogna votarlo - ha aggiunto Zingaretti - perché è palese che avere un buon governatore fa la differenza. Non è vero che la crisi l'hanno affrontata in tutto il Paese allo stesso modo, chi ha avuto buone amministrazioni l'ha gestita meglio e in Piemonte avete avuto un grande presidente, che ha difeso questa regione non solo risanandola ma ricollocandola in Europa".

A proposito di Europee, il segretario del Pd ha ribadito che "la lista unitaria del partito democratico è un messaggio all'italia, è l'inizio dell'alternativa, se vince questa lista alle europee il governo andrà a casa e in Italia ci sarà più chiarezza" aggiungendo infine che "occorre rilanciare il sogno europeo perché senza di esso nessun Paese ce la fará. Se la nostra idea è unire le forze, quella degli altri è tornare ai fili spinati".