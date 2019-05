Venerdì 17 e sabato 18 maggio: Opening Parties 2019 at Le Vele Alassio

Ad Alassio una nuova frizzante, emozionante stagione per "Le Vele".

Annunciano i titolari: "Ladies and Gentlemen, Signore e Signori, dopo il grande successo nel doppio appuntamento di Pasqua, siamo lieti di invitarvi all'attesissima inaugurazione della stagione estiva 2019! Abbiamo messo molto impegno nel preparare fin nei minimi dettagli un'estate emozionante, che vogliamo resti indelebile nei vostri ricordi!

Grandi ed esclusivi ospiti si alterneranno alla nostra magica consolle, tra cui alcuni dei migliori DJs internazionali che per la prima volta giungeranno ad Alassio, oltre ad una programmazione settimanale di eventi in grado di soddisfare i gusti di ciascun cliente. Tutto questo in armonia con il nostro staff, sempre pronto ad accogliervi per trasformare ogni vostra notte in un'esperienza unica! Come da tradizione dal 1992, vi aspettiamo la terza settimana di maggio per celebrare tutti insieme questa ricca ed entusiasmante estate 2019: Le Vele Alassio insieme a voi come grandi protagonisti del divertimento notturno nella nostra amata Riviera dei Fiori!"



Commenta Niccolò Fiori:

"Come ogni estate cercheremo di fare meglio di quella precedente per stupire i nostri clienti affezionati e fare appassionare i nuovi! Abbiamo compiuto grandi investimenti sia nella manutenzione ordinaria del club sia nella programmazione artistica!

Abbiamo in programma circa 70 eventi in 4 mesi, a pieno regime per luglio e agosto saremo aperti dal martedì al sabato con una programmazione variegata che accontenterà tutti! Sono felice ed orgoglioso di annunciare che ospiteremo grandi artisti di fama internazionale quali Bob Sinclar, Sven Vath, Black Coffe, Vini Vici, solo per citarne alcuni!

Avremo inoltre importanti ospiti televisivi e del mondo dello spettacolo come Gianluca Vacchi, Andrea Damante, Francesco Monte, Giulia De Lellis, Taylor Mega, Andrea Cerioli e Lorenzo Riccardi. Unica data dedicata al genere indie italiano sarà nel weekend di fine luglio con ospiti gli Ex-Otago, che si esibiranno in versione dj set.

Confermata anche quest'estate di giovedì la nostra partnership in esclusiva in Liguria con Mamacita, il party n°1 d'Italia nel suo genere. Detto questo, io ed il mio staff ci poniamo come massimo obiettivo di continuare ad essere il motore giovane e funzionale al turismo per il nostro territorio, cercando di valorizzare sempre più il nome di Alassio a livello nazionale e internazionale e aspirando a renderla una meta ambita sia dai grandi artisti sia dai tanti turisti italiani e stranieri che amano il mondo della notte."



- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio

- Info & Prenotazione Tavoli +39 3279720920