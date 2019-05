Estate torinese, prende forma l'organizzazione degli eventi all'aperto

Saranno diversi quest’anno i luoghi, le piazze e i parchi dove i torinesi nelle sere più calde dell’estate potranno assistere a spettacoli e concerti o intrattenersi. Si tratta di una serie di iniziative culturali che trasformeranno Torino in un palcoscenico diffuso.

Infatti, grazie al bando lanciato dall’Assessorato alla Cultura, sono stati selezionate iniziative che daranno vita a eventi culturali diffusi. Alcuni parchi, insieme a luoghi di particolare rilevanza del patrimonio storico architettonico, come il Borgo Medievale, la Villa della Tesoriera, il Mausoleo della Bela Rosin, saranno la quinta scenografica ideale per le numerose attività previste dai progetti che hanno ottenuto il benestare del Comune.

Dunque, quest’estate i torinesi e chiunque si troverà in città nel periodo estivo, avranno la possibilità di fruire di spettacoli teatrali e di danza, concerti musicali e intrattenimenti di vario genere per rendere più gradevoli le calde giornate della bella stagione.

Ragioni legate all'impatto che la struttura scenografica temporanea avrebbe sulla godibilità estetica della facciata di Palazzo Reale hanno portato la Soprintendenza ai beni artistici e architettonici, a non autorizzare l’utilizzo della piazzetta Reale. Tuttavia l’Amministrazione cittadina, si è impegnata in soluzioni positive per continuare a offrire programmi di iniziative culturali di qualità, come i punti Estivi.