Tango della solidarietà, ottanta tangueros per gli asili notturni di Torino

Sabato 18 maggio 2019, a Torino, al Teatro Nuovo, in C.so Massimo D'Azeglio 17, si terrà "Apriti Tango:la magia di un ballo nel racconto della sua storia": uno spettacolo a sostegno degli "Asili Notturni Umberto I". Creare eventi con finalità solidali, per supportare progetti di Associazioni che si occupano di alleviare le sofferenze socio-sanitarie in ogni dove, è l’obiettivo che anima, fin dal 2000, Grazia Fontanarosa, ideatrice e promotrice di questi straordinari appuntamenti, che ci spiega con chiarezza ed entusiasmo la profonda motivazione alla base della sua scelta: «Il Tango è cultura, il Tango è avventura, e questo evento in favore degli Asili Notturni Umberto I di Torino ha come matrice l’aggregazione, la solidarietà e la condivisione, dove protagonista è il Tango e la sua storia, che è anche la storia di un popolo. In esso pulsa il ritmo della vita, e chi si avvicina a questa danza non può che restarne affascinato. Il Tango, come la vita, coinvolge, travolge e avvolge come un abbraccio colmo di emozioni, ed è un’opportunità per condividere una passione che accomuna una moltitudine di persone, impegnandosi, divertendosi e finalizzando quest’esperienza, il più delle volte, per sostenere progetti solidali».

"Apriti Tango: la magia di un ballo nel racconto della sua storia" esprime l’entusiasmo e la passione per questa danza; ingredienti che hanno trasformato, ciò che era iniziato come un gioco, in un evento unico nel suo genere, dove ballerini e spettatori vengono ugualmente rapiti e coinvolti. Questa rappresentazione, è diventata sia occasione per divulgare una passione che non conosce confini, sia cassa di risonanza per mettere l’accento su problematiche sociali, sostenendo, di volta in volta, progetti solidali diversi. La Compagnia Apriti Tango è composta da più di 80 appassionati tangueros: circa 20 tra attori e comparse, 7 coppie di ballerini professionisti, e da un considerevole gruppo di collaboratori. La compagnia di Apriti Tango si rinnova ad ogni edizione, e ogni volta è un ricominciare ed uno sperimentare ricreando una nuova alchimia sempre più forte e vitale. Ciò che distingue questo gruppo è la voglia di aggregazione finalizzata a divulgare la passione per il Tango e, nello stesso tempo, mettersi a disposizione, a titolo completamente gratuito, di chi "ha bisogno" ed ha il diritto di avere un futuro migliore, … spesso solo un futuro. La forza e la determinazione nel portare a termine l’obiettivo iniziale è supportata da motivazioni esclusivamente umanitarie, e in questa occasione il ricavato sarà devoluto agli «Asili Notturni Umberto I », che ha sede in via Ormea 119, a Torino, e che si occupa di dare asilo ai senzatetto, e assistenza alle persone in difficoltà offrendo un letto e un pasto caldo a persone bisognose e in condizione di fragilità, italiane e straniere, oltre a visite specialistiche gratuite grazie a medici oculisti e dentisti volontari; ed ancora un centro di prevenzione e cura del disagio psichico. È possibile prenotare e acquistare il biglietto online inviando una mail a: aprititango.proasilinotturni@gmail.com o inviando un messaggio WathsApp al numero:3891194558 - Posto unico € 15,00 - www.locuratanguera.it