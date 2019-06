A Torino l'economia sostenibile si esprime anche attraverso la street art

Se la sostenibilità ambientale deve essere un obiettivo, devono essere soprattutto i giovani a portare avanti l'impegno e la battaglia per rimodellare il nostro modo di vivere, limitando i danni al Pianeta. E se i giovani devono essere i protagonisti, allora la Street art è uno dei canali di comunicazione più adatti per far passare messaggi di consapevolezza e responsabilità.

È questo l'obiettivo che - grazie all'alleanza tra Comune e Lavazza - si è posto "Towards 2030. What are you doing?", il progetto che finora ha sparpagliato in città 12 opere realizzate in ambiente urbano, l'ultima delle quali è stata ufficialmente presentata oggi durante l'evento ospitato alla Nuvola di via Bologna e dedicato proprio ai giovani, nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile promosso da Asvis.