Appalti, appello di Conte alla Lega: "Il loro supermendamento rischia di creare il caos" (FOTO e VIDEO)

"Siamo a pochi giorni dalla conversione, (il nuovo Codice degli Appalti ndr) deve passare alla Camera. La Lega ha presentato questo supermendamento (al Codice degli Appalti ndr), che mette in discussione tutto l'impianto e rischia di creare caos. Faccio un appello agli amici della Lega: in questo decreto c'è tanto lavoro, ci sono le norme sui terremotati, mi raccomando." È questo messaggio che ha voluto lanciare al Carroccio il Premier Giuseppe Conte, oggi a Torino al Clean air dialogue presso l'Environment Park per la firma del protocollo d'intesa per il miglioramento della qualità dell'aria.