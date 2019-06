Ingorghi in corso Potenza angolo via Val della Torre: in Circoscrizione 5 il M5S chiede un cambio della viabilità

Problema viabilità in corso Potenza angolo via Val della Torre: sono infatti sempre più frequenti gli ingorghi che si formano in prossimità di un incrocio che presenta non pochi problemi. In sostanza, le auto provenienti dal sottopasso di corso Mortara prima e dal controviale di corso Potenza poi, si ritrovano a svoltare a sinistra in via Val Della Torre, pur non potendo farlo.