Sfrattati a Nichelino, la ricostruzione dei fatti secondo il Comune: "Nessuno lascia le famiglie in strada"

Il Comune di Nichelino, in merito alla vicenda dello sfratto di una famiglia con minori a carico, ritiene necessario, per rispetto della realtà, precisare la sua ricostruzione dei fatti.

"Restare senza casa è una tragedia e il Comune di Nichelino è intervenuto sempre a sostegno delle famiglie sfrattate, ritenendola una priorità di protezione sociale. In questo senso, parlano in modo indiscutibile i fatti: nel periodo “giugno 2018-giugno 2019” hanno ottenuto risposta positiva 21 casi di nuclei famigliari in emergenza abitativa (avranno l'alloggio popolare) a cui si aggiungono altri 26 nuclei ospitati temporaneamente in strutture procurate dai servizi per la gestione immediata dell'emergenza in attesa della casa popolare".

"Nel 2018, il Comune, insieme al CISA, ha speso 106.180 euro per sostegno alle problematiche abitative (di cui 67.879 euro per accoglienza temporanea di famiglie sfrattate in strutture); nel primo semestre 2019, la spesa è stata già di 76.335 euro (42.369 per accoglienza temporanea)".

"Dunque, lo striscione – appeso dalla famiglia e dal suo gruppo di supporto, di fronte al municipio che recita “Il Comune di Nichelino lascia le famiglie in strada. Vergogna” – viene smentito dalla realtà dei fatti e dalle attive politiche abitative attuate in questi anni dall'Amministrazione Comunale. Anche nel caso specifico, il Comune ha percorso tutte le strade possibili, in considerazione della delicatezza della situazione, e utilizzando tutti gli strumenti consentiti dalla legge".

"Il 22 maggio 2018 siamo venuti a conoscenza del caso di sfratto già in corso. La famiglia abitava a Nichelino dal 2016 e non aveva mai presentato domanda per ottenere un alloggio popolare. L'Ufficio Casa, a cui la famiglia venne immediatamente indirizzata dall'Assessorato competente, si attivò subito e utilizzando il “fondo morosità incolpevole” erogò ben 6.000 euro alla proprietà dell'immobile. In questo modo lo sfratto venne ritardato di 10 mesi".

"Ricordiamo che per ottenere l'emergenza abitativa, occorreva essere residenti nel comune da almeno tre anni; per questa ragione, venne alla famiglia consigliato di cercare un alloggio in affitto nel mercato privato, sapendo di ricevere il sostegno del Comune per la stipula del contratto e il pagamento del canone. Di questo eventuale sviluppo il Comune non hai avuto notizia dalla famiglia".

"A metà maggio (lo sfratto sarebbe stato esecutivo il 28 del mese) la famiglia si è ripresentata all'Assessorato chiedendo una soluzione abitativa urgente. L'intervento del Comune ha nuovamente bloccato lo sfratto del 28 maggio. Il 7 giugno, si è svolto un incontro, al fine di trovare una soluzione, presso l'ufficio casa, con la famiglia e gli assistenti sociali".

"Il 12 giugno la famiglia ha presentato domanda alla “Commissione Emergenza Abitativa” che si è riunita d'urgenza, per il caso specifico, il 14 giugno. In quella sede, la Commissione ha verificato che mancavano, purtroppo, i requisiti previsti dall'attuale legislazione regionale. Inoltre, si è appurato che la famiglia dispone (fortunatamente da alcuni mesi) di un reddito significativo, il cui ammontare, fra salario e reddito di cittadinanza, non viene indicato per correttezza istituzionale ma che risulta essere ben superiore a quello di molti altri nuclei nella medesima situazione di emergenza abitativa".

"E' emersa, in aggiunta, la presenza di una rete famigliare in possesso di proprietà immobiliari a Nichelino e in altra regione. E ancora, il nucleo familiare, nel 2016, ha ricavato oltre 40.000 euro dalla vendita di un immobile. Sulla base di questi elementi, la Commissione ha espresso parere negativo per l'emergenza abitativa ma ha nuovamente consigliato alla famiglia di individuare un alloggio nel mercato privato, con l'aiuto, l'intermediazione e il sostegno alle spese da parte del comune".

"La casa è un diritto e l'Amministrazione è impegnata in prima linea per garantire questo diritto, in primo luogo ai nuclei più fragili e senza reti di sostegno", conclude la nota del Comune di Nichelino.