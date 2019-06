Cinzia De Carolis al Torino d'Argento Tour Locations dedicato a Il gatto a nove code

Protagonista ancora bambina nello sceneggiato “Anna dei miracoli”, Cinzia De Carolis da ragazzina compare in film di genere italiani diventati di culto, da “La notte dei diavoli” di Giulio Ferroni ad “Apocalypse domani” di Antonio Margheriti. Più grande comincia ad occuparsi di doppiaggio, sia per il cinema che per la televisione. Sua la voce, tra le tante, di Madonna in “Cercasi Susan disperatamente”, di Courtney Cox nella serie di “Scream”, di Joan Cusack ne “La famiglia Addams 2”. Come pure, per la tv, è sua la voce della dott.ssa Kerry Weaver in “E.R.” e di Josephine Danville in “CSI: NY”. E ancora il grande capitolo dei film di animazione e degli anime, dove ha dato voce ad alcuni dei più iconici personaggi della storia dei cartoons.