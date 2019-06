TechShare day, la carica dei 300 a caccia di un futuro nel business [FOTO]

Tra Politecnico e Università di Torino (in via Nizza, presso Biotecnologie) sono state 140 le tecnologie messe in vetrina. I brevetti - solo al Politecnico - erano 70, di cui 19 dell'ateneo scientifico torinese.

E gironzolando tra le postazioni si trova di tutto, a 360 gradi. "Highteck" per esempio è la startup che affonda le radici al Politecnico e propone un simulatore in grado di predire l'evoluzione degli incendi boschivi, sfruttando le immagini termosensibili, ma anche la direzione del vento e altri parametri in grado di alimentare l'algoritmo. "Toothpic", invece, da I3P (spin off del Politecnico) propone uno strumento di identificazione degli utenti grazie alle "imperfezioni" contenute automaticamente nella fotocamera dei telefoni cellulari. Tra i vantaggi, oltre alla sicurezza e all'usabilità, c'è la diffusione dello smartphone rispetto ad altri strumenti come un uso alternativo a strumenti come le chiavette della banca o simili.