C'è molto da fare e da vedere nel prossimo weekend in Val di Susa

VENERDÌ 28 GIUGNO

ALMESE

Proposte outdoor

Escursione sulla collina di Rivera

Il CAI di Almese propone un'escursione sulla collina di Rivera, con concerto alla cappella Madonna delle Grazie. La passeggiata, della durata di circa un’ora, si svolge al crepuscolo sotto la guida esperta degli accompagnatori del CAI di Almese, i quali conducono i partecipanti per i boschi e le borgate di Rivera fino alla cappella Madonna delle Grazie, sita nel mezzo del bosco a pochi minuti dal centro del paese. Qui si assiste al concerto di Francesca Sicilia (soprano) e Alessandro Boeri (pianoforte), i quali eseguono brani di Donizetti, Mozart, Pergolesi e altre sorprese.

Al termine del concerto segue un rinfresco per tutti i partecipanti.

Chi volesse partecipare esclusivamente al concerto può recarsi direttamente alla Cappella Madonna delle Grazie attraverso il sentiero che dalla Cooperativa di Rivera sale lungo il torrente Morsino e oltre il vecchio mulino.

Programma:

Ritrovo ore 20.00 davanti alla Chiesa di Rivera.

Partenza ore 20.15.

Arrivo a Cappella Madonna delle Grazie e concerto ore 21.15.

Si consiglia di munirsi di pila (con almeno un paio d’ore di autonomia), abbigliamento adeguato e protezione per le zanzare.

AVIGLIANA

Tempo libero

Archeoapericena

Alle ore 19 al ristorante la Burnia (via Drubiaglio 18) l'Associazione Archeologica Aviglianese invita all'archeoapericena con Gianni Boschis, geologo, docente e studioso di montagna di fama nazionale che fa scoprire come i cambiamenti climatici hanno contribuito a numerose scoperte archeologiche attraverso tre casi emblematici: il cosiddetto uomo di Similaun, risalente ad oltre 5000 anni fa; I resti di un bombardiere americano della II Guerra Mondiale sul Monte Bianco; Marmolada: i cimiteri glaciali dei corpi dei soldati della cosiddetta "Guerra Bianca". La Burnia delizia con un menu a buffet.

Costo 12 euro. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 26 giugno: ufficioiat@turismoavigliana.it - tel. 0119311873 - 3711619930 (lun-ven ore 9.30- 13; ven-sab-dom ore 9.30-13; 14-18.30); archeologia.aviglianese@gmail.com - tel. 3471424465 (lun-dom ore 10-20).

BARDONECCHIA

Tempo libero

Gruppo di lettura

In biblioteca (viale Bramafam 17) alle ore 15 gruppo di lettura. Porta in biblioteca uno o più libri classici che hai letto di cui hai voglia di condividere le emozioni ed approfondire i temi.

La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti.

OULX

Conferenze e convegni

L’orchestra del ‘900. Britten e Ravel

Giorgio Malavasi presenta “L’orchestra del ‘900. Britten e Ravel” alle ore 21 alla Casa delle Culture (corso Vittorio Emanuele 24).

Mostre

Itâ - Estate occitana

Esposizione di pittura “Itâ - Estate occitana” a cura di Serena Zanardo alla Biblioteca Civica (piazza Garambois 2).

Orari di visita: fino al 15 settembre, tutti i giorni ore 9:30-13 e 14-18:30.

SANT'AMBROGIO DI TORINO

Mostre

Il tempo e la luce

Alla Sacra di San Michele (via alla Sacra 14) è allestita la mostra fotografica “Il tempo e la luce”. Inaugurazione venerdì 28 giugno alle ore 19 nella Foresteria Grande. Segue rinfresco.

Franco Borrelli, Valerio Minato ed Elio Pallard interpretano il territorio, la natura e la mistica presenza della Sacra di San Michele.

Orari di apertura: fino al 1° settembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.





VENERDÌ 28 e SABATO 29 GIUGNO

AVIGLIANA

Tempo libero

Avigliana Summer Park

Avigliana Summer Park al Parco "alle Poste" (piazzale Che Guevara). Tutti i giorni, dalle 15 alle 17, gioco libero con biliardino, tavoli da ping pong, giochi da tavolo ed... eventi speciali alle 16:30:

venerdì 28 giugno

Torneo di ping-pong a cura dell'Associazione Projecto e laboratorio writing a cura di Ludo.

Sabato 29 giugno

Laboratorio writing a cura di Ludo e incontro con 30 giovani da 8 paesi dello scambio europeo della coop MADIBA.





VENERDÌ 28, SABATO 29 e DOMENICA 30 GIUGNO

ALMESE

Tempo libero

Stasera... a Milanere

“Stasera... a Milanere”. Iniziative organizzate dall’Associazione Amici del Palio di Milanere per trascorrere i primi weekend estivi tra divertimento e gusto. Le attività, aperte a tutti, si svolgono nel cortile della Casa Parrocchiale di Milanere. In caso di maltempo, gli eventi hanno luogo al Centro Sociale di Milanere. Programma:

venerdì 28 giugno

“Stasera si… balla” Ore 21.00 Serata con Wilmer Modat e l’Orchestra I Gilè presso il Salone del Centro Sociale.

Sabato 29 giugno

“Stasera… pizza” Ore 20.15 Pizzata in allegria.

Domenica 30 giugno

“Stasera si… canta” Ore 21.00 Spettacolo con Le Mondine.

AVIGLIANA

Musica e spettacolo

Dreamusic summer fest

Al parco dell'ex Dinamitificio Nobel Dreamusic summer fest, che ha come primo obiettivo quello di porre l'attenzione nei confronti della musica live e su quanto sia importante investire nuovamente in spazi dedicati e offrire opportunità ai musicisti. Il secondo obiettivo è rilanciare e valorizzare il territorio sul piano culturale.

All'interno del festival sono ospitati Street Food con una grande varietà di prodotti gastronomici, birrifici artigianali quasi esclusivamente a km 0, realtà commerciali del territorio con le loro proposte di vendita ed esposizione, aree dedicate a bimbi e famiglie con gonfiabili per non far mancare il divertimento anche ai più piccoli.

Gli artisti sul palco sono sia band del territorio sia personaggi di fama nazionale e internazionale. Il tutto è contornato da esposizioni di auto americane, furgoni e macchine Volkswagen storiche, vespe, work shop della scuola di ballo Honky Tonk School.

BUSSOLENO

Tempo libero

Sagra dell'arrosticino

XVI Sagra dell'arrosticino ai giardini pubblici - struttura coperta (frazione Foresto). Stand gastronomici, concerti e balli, palestra di roccia, intrattenimento per bambini.

Ingresso gratuito.

CASELETTE

Enogastronomia e mercati km 0

Calabria street food

Calabria street food in Piazza Cays. Le migliori specialità calabresi da degustare per tre giorni tra musica e spettacoli popolari.

CHIUSA SAN MICHELE

Tempo libero

Festa patronale dei SS. Pietro e Paolo

Festa patronale dei SS. Pietro e Paolo. Programma:

Venerdì 28 giugno

"Che musica... maestri". Concerto di San Pietro per i 320 anni, ore 21, piazza Cooperativa Agricola.

Sabato 29 giugno - San Pietro

Festa religiosa di S. Pietro, ore 10 Messa solenne nella chiesa parrocchiale. Concerto di rock etnico con il gruppo Abba Sarda alle ore 21, Giardino della Pace.

Gara di bocce poule a coppie, memorial Leo Maritano alle ore 9 ai campi di Viale Pirchiriano.

Dal 29 giugno al 1° luglio

Mostra per strada "Antica e gloriosa banda chiusina". Pannelli illustrativi con storia e storie di 320 di vita della Società Filarmonica esposti in via General Cantore.

Domenica 30 giugno festa patronale

Ore 10:30 Messa e processione in onore di S. Pietro patrono di Chiusa. Museo “C’era una volta una latteria” Testimonianze di vita contadina, Via General Cantore 9, apertura ore 16-18. A cura del Centro Culturale.

"Sax Pietro" a cura di Soc. Filarmonica, Centro Culturale. Concerto "De Andrè, Jannacci e altri sognatori" con il Nuvoleincanto Trio alle ore 18 in piazza 1° Maggio, località Rustico.

Cena del borgo con specialità locali ore 19:30 - Giardino della Pace (via General Cantore 75). Si consiglia prenotazione entro giovedì 27 giugno: tel. 01119660314.

Rock sotto la Sacra, concerto degli "Electric Lemon", ore 21 – Giardino della Pace. Ingresso libero, servizio bar.

GIAGLIONE

Tempo libero

Sere di Mezza Estate

La Banda Musica di Giaglione organizza le Sere di Mezza Estate. Programma:

VENERDÌ 28 GIUGNO, alle ore 19.30, cena con “Le Nostre Valli” in frazione San Giuseppe (piazzale parco giochi).

SABATO 29 GIUGNO, alle ore 17.00, gara podistica non competitiva di 8 km “De coursa per Dzalhoun” a Giaglione. Partenza in frazione San Giuseppe (piazzale parco giochi). Premi per i primi classificati; iscrizione €8. Ore 16.30, partenza gara bambini. Premi per tutti i bambini partecipanti; iscrizione €5 per bambini al di sotto dei 12 anni. Alle ore 19.30, cena con gli “Angeli di strada”, cover band dei Nomadi nella tensostruttura allestita nel piazzale del parco giochi.

DOMENICA 30 GIUGNO, dalle ore 14.00, “Giaglione in legno”: mostra mercato prodotti tipici e locali in frazione San Giuseppe (piazzale parco giochi e piazza delle scuole). Dimostrazione utilizzo attrezzature da lavoro in collaborazione con l’Agriservice, sculture con le motoseghe, valorizzazione del territorio in collaborazione con l’Ente Parco Alpi Cozie, scuole di intaglio, artigianato e giochi. Ospite della giornata, Luca Germena, scultore delle radici e della natura. Alle ore 19.30 cena, esibizione e ballo con il gruppo “Cowboy’s Country School” nella tensostruttura allestita in frazione San Giuseppe (piazzale parco giochi).

SESTRIERE

Tempo libero

Hat Adventourfest

Primo meeting dedicato agli appassionati del turismo-avventura in moto con Test-ride adventure gratuiti con le case motociclistiche ufficiali, tour guidati con ‘In Moto Oltre le Nuvole’ sulle strade d’alta quota, HALF-HARDALPITOUR in notturna, HAT Village (P.le Kandahar) con l’esposizione dei main partner dell’evento.

Tre giorni in alta quota a Sestriere, nel cuore delle montagne olimpiche piemontesi, per condividere momenti unici, dove incontrare le case che danno vita al più grande test-ride adventure mai realizzato, scoprire il mondo degli accessori e dei servizi che ruotano attorno all’Adventouring, partecipare a tour organizzati con ‘In Moto Oltre le Nuvole’ sui 700 km di strade bianche ex-militari in alta quota… e tante altre sorprese in un weekend nel segno dell’avventura in moto.

Partner essenziale dell’Adventourfest è il Comune di Sestriere.

HAT VILLAGE - Nel grande Piazzale Kandahar di Sestriere, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle 9.00 alle 19.00, si animerà l’HAT VILLAGE, punto d’incontro degli appassionati con accesso gratuito, dove le Case Motociclistiche daranno vita al grande test-ride e altre aziende del settore esporranno e presenteranno al pubblico i propri prodotti. Tra queste saranno presenti ANLAS (pneumatici), T.UR (abbigliamento), LS2 HELMETS (caschi), GARMIN (navigatori), ENDURISTAN (accessori), OJ (abbigliamento e accessori) e MOTOR BIKE EXPO (manifestazione fieristica). Un pensiero alla solidarietà: la start-up artigiana A MANETTA, pensata dall’associazione Brughiera CàDaMat per il carcere di Busto Arsizio, proporrà la vendita benefica di simpatiche t-shirt a tema “due ruote” che uniscono la passione per il motociclismo alla difficile condizione detentiva, o comunque di limitazione della libertà, con un’ironia speciale per chi ha bisogno di sostegno. Non mancherà la vendita della linea di merchandising ufficiale HAT SERIES.

TEST-RIDE CON LE CASE MOTOCICLISTICHE - Tante le Case Motociclistiche che hanno aderito ai test-ride delle loro novità nel segmento adventure: YAMAHA (Ténéré 700 e XT1200Z Super Ténéré), HONDA (CRF1000L Africa Twin), BMW (F850GS Adventure – F850GS), SUZUKI (V-Strom 1000 e 650 XT), MOTO GUZZI (V85TT), QUADRO (Qooder) e ZERO MOTORCYCLES (DS, DSR e FX). I test ride si terranno su percorsi con fondo misto di asfalto e fuoristrada leggero, adatto alle caratteristiche delle moto in prova, con turni a cadenza oraria. Le prove si potranno prenotare direttamente sul posto presso il punto di registrazione di ciascuna casa. Come in tutti i test-ride, sarà necessario esibire la patente di guida idonea e disporre di abbigliamento tecnico protettivo (casco, guanti, stivali, giacca). La partecipazione ai test-ride è gratuita.

TOUR GUIDATI ‘IN MOTO OLTRE LE NUVOLE’ - Giunge alla sua settima edizione ‘In Moto Oltre le Nuvole’, che entra come “evento nell’evento” alla HAT Sestriere Adventourfest con i suoi tour guidati sui 700 km di strade bianche ex-militari in alta quota, condotti dalle esperte guide selezionate da Over2000riders. L’iscrizione a ‘In Moto Oltre le Nuvole’ oltre a consentire la partecipazione ai tour guidati (circa 150 km al giorno), include anche la consegna di un kit di partecipazione. Tutti i giorni dalle 09.00 alle 17.00. Sono due le formule d’iscrizione a ‘In Moto Oltre le Nuvole’: € 160 a partecipante per i tre giorni di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno; € 70 a partecipante per la sola giornata di domenica 30 giugno.

HALF-HARDALPITOUR IN NOTTURNA - In un ambiente di montagna così speciale non poteva mancare la grande emozione della guida di notte. Nella notte di sabato, partirà la HALF-HARDALPITOUR, un percorso guidato in notturna di circa 200 km (10 ore) sulle strade bianche d’alta quota, per chi vorrà vivere un’esperienza straordinaria in tutta sicurezza e in compagnia della luce delle stelle. La quota d’iscrizione di € 110 include la t-shirt, la tabella evento, un ristoro sul percorso. La partecipazione alla HALF-HARDALPITOUR non è legata alla partecipazione ai tour guidati. Partenza alle ore 22.30 di sabato 29 giugno.

INFO E ISCRIZIONI - Per assicurarsi il posto nei tour guidati di ‘In Moto Oltre Le Nuvole’ e alla Half-Hardalpitour, è consigliato iscriversi preventivamente, innanzitutto tramite registrazione sul sito al link https://www.over2000riders.com/viaggi/in-moto-oltre-le-nuvole-2019-settima-edizione-2/ oppure anche direttamente a Sestriere, solo se si è già in possesso della Tessera OVER2000riders+AICS. Il tesseramento all’Associazione va comunque effettuato online prima dell’evento.

PROGRAMMA HAT SESTRIERE ADVENTOURFEST - Venerdì 28 giugno: ore 9.00 Apertura HAT VILLAGE e inizio test-ride (Piazzale Kandahar) e inizio tour guidati IN MOTO OLTRE LE NUVOLE (Piazzale Agnelli). Ore 17.00 Chiusura tour guidati IN MOTO OLTRE LE NUVOLE, ore 19.00 Chiusura HAT VILLAGE. Sabato 29 giugno: ore 9.00 Apertura HAT VILLAGE e inizio test-ride (Piazzale Kandahar) e inizio tour guidati IN MOTO OLTRE LE NUVOLE (Piazzale Agnelli). Ore 17.00 Chiusura tour guidati IN MOTO OLTRE LE NUVOLE, ore 19.00 Chiusura HAT VILLAGE. Ore 22.30: partenza della HALF-HARDALPITOUR prova speciale in notturna. Domenica 30 giugno: ore 9.00 Apertura HAT VILLAGE e inizio test-ride (Piazzale Kandahar) e inizio tour guidati IN MOTO OLTRE LE NUVOLE (Piazzale Agnelli). Ore 16.00 Fine manifestazione e tour guidati.





SABATO 29 GIUGNO

AVIGLIANA

Attività per bambini e famiglie

Visita animata al borgo

Visita animata al borgo con caccia al tesoro. Attività per famiglie su prenotazione. Contributo per l'attività 5 euro adulti - 3 euro ragazzi fino a 11 anni.

Prenotazioni: tel. 3711392087 – arterestauroarcheologia@gmail.com.

Conferenze e convegni

Beato Angelico

Alla Certosa 1515 (via Sacra di San Michele 51) "I sabati dell'arte". Tu non dici parole, conversazioni in Certosa, meditazioni poetiche su capolavori d'arte. Oggi Beato Angelico.

Ore 10-10:30 accoglienza.

Ore 10:30-12:30 seminario in sala conferenza.

Ore 12:30-15 pranzo al ristorante e relax in Certosa.

Ore 15-17 seminario in sala conferenza.

Ore 17 coffee or tea break (volontario e non incluso).

Costo 25 euro. Iscrizioni: tel. 3333173310 - 0119313638.

Proposte outdoor

Cercare le nostre radici nella natura in cammino sulla Via Sacra

Nell'ambito della manifestazione "Le parole della terra", passeggiate narrative alla Certosa1515, gli accompagnatori di Scuola per Via propongono un metodo di osservazione dell'ambiente fondato sul cammino.

"Cercare le nostre radici nella natura in cammino sulla Via Sacra". Con Tiziano Fratus, poeta, scrittore ed escursionista.

Partenza ore 9:30 dalla Certosa1515 e ritorno alle ore 17 quando è possibile fare merenda.

Per chi viene in treno da Torino appuntamento in stazione ore 9,15.

Camminata impegnativa con pranzo al sacco. Dislivello di 400 mt., 3 ore e mezza di cammino più soste su sentieri escursionistici (a tratti sconnessi). Occorrono scarponcini da trekking.

La gita è consigliata a famiglie con figli da 10 anni in su.

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria (massimo 25 posti): tel. 0113141083 - genitoriefigli@gruppoabele.org..

La merenda e il pranzo in Certosa sono a pagamento. Se qualcuno va in macchina segnali se ha posti disponibili.

BARDONECCHIA

Proposte outdoor

Istruzione e aggiornamento sulla progressione in via ferrata

Istruzione e aggiornamento sulla progressione in via ferrata alla ferrata del Rouas. Attività riservata ai soli soci CAI in possesso della quota associativa dell’anno in corso. L’attività è propedeutica e obbligatoria per chi vuole successivamente partecipare a gite organizzate con percorsi attrezzati.

Ritrovo: ore 8:30 alla stazione di Bardonecchia.

Partenza in auto: per la località di addestramento ore 8:45.

Aggiornamento e istruzione alla progressione su via ferrata, con risalita della via da parte di tutti i soci che saranno poi capaci di risalire il percorso.

Attrezzatura: kit via ferrata (imbrago da alpinismo, caschetto da alpinismo, longe da via ferrata), guanti tipo da lavoro e/o da bici, zainetto con eventuali ricambi, borraccia e quanto ritenuto necessario, scarponcini da trekking o scarponi da montagna (no scarpe ginniche o similari).

Prenotazioni (entro giovedì 27 giugno) e informazioni: bardonecchia@cai.it; coordinatore Giorgio Gambelli, tel. 3275419221 - gidue58@gmail.com.

Tempo libero

Inaugurazione dell'acquedotto per la Valle di Susa

In via Stazione 1 dalle ore 10 inaugurazione dell'acquedotto per la Valle di Susa. Un’opera idrica al servizio di 27 Comuni della Valle di Susa. Programma:

Ore10,00 /10,30 caffè di benvenuto, arrivo della Fanfara Alpina Montenero e delle bande Alta Valle di Susa e Meana di Susa

Ore10,45 saluti istituzionali.

Ore11,15 intervento del meteorologo e giornalista Luca Mercalli in collegamento con la diga di Rochemolles.

Ore 11,45 presentazione dell’impianto a cura di SMAT.

Ore 12,00 inaugurazione: taglio del nastro, messa in funzione del potabilizzatore e della rete di distribuzione idrica e visita guidata dell’impianto.

Ore12,45 Aperi-pranzo.

Ore15,30 Concerto “Omaggio a Gershwin” – Orchestra giovanile Takka Band di Torino.Visite guidate dell’acquedotto, nel pomeriggio un’animatrice“trucca-bimbi”e il “mago delle bolle” intratterranno piccoli e grandi visitatori.

Ore18,00 chiusura evento.

EXILLES

Musica e spettacolo

Borgate dal Vivo: Serata d'onore

Borgate dal Vivo è il progetto di innovazione sociale e culturale che fa rivivere aree periferiche attraverso la valorizzazione di luoghi, gestione di spazi e rassegne. Al Forte di Exilles Michele Placidi in “Serata d'onore”. Un recital che vuole essere un racconto, un dialogo tra artista e spettatori. Michele Placido interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo. Ad accompagnare il maestro in questo viaggio poetico musicale saranno Gianluigi Esposito e il suo musicista Antonio Saturno che interpreteranno le più belle canzoni classiche napoletane di sempre dove lo spettatore sarà preso per mano e condotto tra le più belle pagine della poesia e del teatro.

SANT'AMBROGIO DI TORINO

Cultura popolare

La battaglia delle Chiuse

Sant’Ambrogio ospita la decima edizione di Voci Antiche – La battaglia delle Chiuse, una rievocazione storica che trasforma per una sera il centro del paese, allestito per l’occasione.

A partire dalle 19 è, infatti, possibile fare un salto indietro nel tempo: vi ritrovate immersi in un’atmosfera dal sapore medievale, tra spettacoli teatrali e musicali, giochi per bambini e adulti, danze, rappresentazioni di mestieri del tempo e mercatini di artigianato. Tra le vie di Sant’Ambrogio non mancano le taverne dei borghi, quattro stand gastronomici che propongono una ricca selezione di piatti a tema, tutti accompagnati da un bicchiere di vino.

In questo clima di festa, alle 22:30 si svolge l’evento cardine della serata, la rievocazione della Battaglia delle Chiuse tramite una rappresentazione teatrale di questo scontro avvenuto nell’anno 773 tra Franchi e Longobardi.

Musica e spettacolo

Aikem

Alle ore 21 concerto di musica sacra alla Sacra di San Michele (via alla Sacra 14) con il coro "Aikem". Segue speciale visita notturna al Santuario, Monastero Nuovo e Torre della bell'Alda.

SAUZE D'OULX

Mostre

Diorama

All’Ufficio del Turismo è allestito il diorama – Ambientazione in scala ridotta dell’habitat alpino a cura del C.A.To2 Alta Valle Susa.

Orari di visita: fino al 15 settembre, 9–12.30 e 14.30–18.30.

SESTRIERE

Tempo libero

Raduno di camion storici

3° raduno di camion storici. Il raduno Camion Storici organizzato dal Comune di Pomaretto fa tappa a Sestriere. I mezzi partono da Pomaretto alle ore 9.30, sfilano fino alla località di Pragelato. Alle 14.30 partono da Pragelato per raggiungere Sestriere dove sostano fino alle ore 16.30 in Piazza Brigata Alpina Taurinense (adiacente al Palazzetto dello Sport).

SUSA

Mostre

Qual piuma al vento

Al Castello della Contessa Adelaide (via al Castello) è allestita la mostra personale dell’artista Daniela Baldo "Qual piuma al vento". L’iniziativa è realizzata dalla Città di Susa e dall’associazione Artemide. Fino al 3 novembre.

VILLAR FOCCHIARDO

Proposte outdoor

Sulle tracce degli animali

Alla Certosa di Montebenedetto escursione “Sulle tracce degli animali” con le Guide del Parco. Appuntamento alle ore 9 alla Certosa di Montebenedetto.

Richiesto abbigliamento adeguato ad escursione in montagna, pranzo al sacco.

Costo per l'accompagnamento: adulti 10 euro, ragazzi 7-14 anni 3 euro, gratuito bimbi fino a 6 anni.

L'escursione viene attivata con un minimo di 16 adulti partecipanti (max 25). In caso di maltempo l'escursione è annullata.

Prenotazione obbligatoria: luca.anselmo@hotmail.it - tel. 3337994354.





SABATO 29 e DOMENICA 30 GIUGNO

BARDONECCHIA

Cultura popolare

Festa di San Pietro

In frazione Rochemolles festa di San Pietro. Programma:

sabato 29 giugno

Ore 17 gara a scopa.

Ore 21:30 serata danzante con l’orchestra “Alla Vecchia Maniera”.

Domenica 30 giugno

Ore 11 Messa. A seguire aperitivo offerto dall’AssoAgri Rochemolles.

Ore 15 gara a bocce e giochi per tutti.

BRUZOLO

Enogastronomia e mercati km 0

Dall'orto alla tavola

Al ristorante La Stellina (via Carlo Emanuele I 17/b) menu "Dall'orto alla tavola" sabato 29 giugno a cena e domenica 30 giugno a pranzo. Prenotazioni: tel. 3475921415.

CESANA TORINESE

Tempo libero

Commemorazione storica Battaglia delle Alpi

Sesta edizione per la commemorazione storica in memoria della Battaglia delle Alpi del giugno 1940, organizzata dall’Associazione "Monte Chaberton - 515a Batteria G.a.F."

Programma:

Sabato 29 giugno alle ore 11 commemorazione dei Caduti con partenza dal Comune e cerimonia al Monumento ai Caduti dello Chaberton alla presenza delle autorità civili e militari, dei gruppi di rievocazione storica e della Fanfara Ana Valsusa. Alle ore 15.30 a tenere banco è la conferenza storica "La Battaglia del Gigante", alla biblioteca comunale “2 giugno” (viale 4 Novembre). Intervengono Eugenio Garoglio con “Assietta: passato e presente tra storia e leggenda”, Alessia Maria Simona Giorda con “Donne in guerra”; Vincenzo De Benedetto con “21 giugno 1940: duello tra artiglierie”; Mauro Minola con “Chaberton tra storia, aneddoti e spionaggio”. Modera Emanuele Mugnaini (presidente Associazione Monte Chaberton). In serata, alle ore 20.45 a Sauze di Cesana nella Chiesa di San Restiuto, è in programma il Concerto del Coro CAI UGET. Ingresso libero.

Domenica 30 giugno, in località Petit Vallon nel territorio del Comune di Claviere, alle ore 11.30 si tiene l’alzabandiera seguito dalla celebrazione della Messa (alla Batteria Alta) in ricordo dei Caduti dello Chaberton di ieri e di oggi; Lettura preghiera dell’Artigliere; Visita guidata, a piccoli gruppi, all’interno della batteria B14 (610° Batteria G.a.F. del Vallonetto), alla polveriera ottocentesca a cura del personale dell’Associazione.

Coloro che vogliono unirsi alle celebrazioni in quota possono partecipare all’escursione alla Batteria Alta. Domenica il punto di ritrovo è alle ore 8:30 alla struttura di iscrizione del Ponte Tibetano a Claviere dove due accompagnatori facenti parte dell'associazione Monte Chaberton 515^ Batteria G.a.F. guidano gli escursionisti nel tragitto. La partenza è fissata per le 8:45 in direzione “Tagliata di Claviere”. Il tempo di percorrenza è di circa 2 ore. Il pranzo al sacco è a cura di ogni partecipante. Si raccomanda l’utilizzo di abbigliamento e attrezzatura escursionistica.

EXILLES

Cultura popolare

Festa patronale di San Pietro

Domenica 30 giugno ad Exilles si festeggia il Patrono San Pietro; evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con le Associazioni Exillesi e patrocinato dal Comune di Exilles.

I festeggiamenti iniziano il sabato 29 giugno alle 15 con i “Goffri in piazza” gestiti dalla Pro Loco. La sera per le ore 21 la tradizionale serata danzante con i “Libera Suoneria” e la partecipazione del circolo “Amici del Cels” e dell’associazione “Balla con i lupi” di Bussoleno.

OULX

Tempo libero

Carton Rapid Race

Torna la Carton Rapid Race, l’unica gara al mondo su fiume realizzata usando canoe costruite sul posto dai concorrenti utilizzando cartone e adesivo. Ogni anno la manifestazione, promossa da Orcokayak Centrocanoa con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino, è seguita da 20-25.000 persone e vede al via un migliaio di iscritti.

La Carton Rapid Race è una gara amatoriale sul fiume unica nel suo format in Italia ed è stata sicuramente la prima al mondo nel suo genere. È una prova di abilità sportiva, artistica e costruttiva allo stesso tempo, che consiste prima nella realizzazione della propria imbarcazione - usando esclusivamente cartone e una quantità stabilita di nastro adesivo - e poi in una discesa cronometrata in un tratto di acqua mossa facile.

Il tema portante dell’edizione 2019 è l’ecologia, grazie all’ormai ventennale collaborazione con ACSE spa e con Legambiente Torino. Durante le giornate di sabato 29 e domenica 30 giugno una serie di iniziative collaterali di intrattenimento e promozione faranno da cornice alla gara: animazioni sportive sul fiume, dimostrazioni di rafting, kayak, canoraft e stand up paddle, appuntamenti con lo street food e la musica. Nel pomeriggio di sabato 29, dalle 12 alle 18, gli equipaggi possono convalidare le iscrizioni, ritirare il pacco gara e noleggiare le attrezzature. Alle 18,30 la sfilata degli equipaggi precede gli eventi musicali e di animazione della serata della vigilia. In piazza Garambois si esibisce Luca Martelli, batterista dei Litfiba, che introduce la notte bianca.

La mattina della gara i team possono iniziare a costruire le loro imbarcazioni alle 9:30. I bambini e le famiglie partecipanti alla Paper Rapid Race, la gara dei models boat e degli origami galleggianti, possono iniziare il loro lavoro alle 10:30 nel parco Jardin d’la Tour. Alle 11:30 le Paper Boat saranno valutate “a secco” dalla giuria e possono successivamente essere messe in acqua. La parte più spettacolare della giornata, la Carton Rapid Race, inizia alle 12:30. Le premiazioni sono previste alle 16:30 per la Paper Race e alle 17 per la “Carton”.

SANT'ANTONINO DI SUSA

Tempo libero

Neroluce; L'inventa storie

Attività al chiosco nel parco Ilse Schölzel Manfrino (borgata Cresto). Programma:

sabato 29 giugno, ore 21.37, concerto dei "Neroluce". Unplugged trio... Pop, Rock live band.

Domenica 30 giugno, ore 16, "L'inventa storie".

Tanti colori, suoni, animali e oggetti per inventare insieme delle storie fantastiche!

Dalla creazione di Cri per Micol, una favolosa opportunità per tutti i bambini, dai tre anni in su, di creare favole e fiabe a partire da 4 diverse tessere scelte a caso tra le tante nei magici contenitori.

Attività più materiale 5€.

Gradita la prenotazione: tel. 3402865682.





DOMENICA 30 GIUGNO

AVIGLIANA

Musica e spettacolo

Bande Elastiche

Bande Elastiche, esibizione di piccoli ensemble nati in seno alle bande di Meana e Sant'Ambrogio, ore 15:30 nella Chiesa di Santa Maria maggiore in Borgo Vecchio e ore 17 nell'antico Cimitero di San Pietro. Organizza l'associazione culturale "Vita e pace".

Tempo libero

Holy Splash Run

Tour 2019 Coloriamo Avigliana: appuntamento con la Holy Splash Run in Piazza del Popolo, apertura villaggio dalle ore 9. Durante la giornata animazioni, musica e color blasts.

Iscrizioni: http://www.holisplash.it e allo stand abilitato nel villaggio.

BUSSOLENO

Proposte outdoor

Toesca & benessere

Toesca & benessere. Una giornata dedicata a benessere, sport e nutrizione nella splendida cornice del Parco Orsiera Rocciavrè, al rifugio Toesca (località Pian del Roc 1). Nel primo pomeriggio Chiara Caffo, dietista, in collaborazione con esperti in nutrizione e sport, tiene una sessione informativa sull’integrazione alimentare in campo sportivo. Tra gli argomenti trattati: come alimentarsi prima, durante e dopo un’attività fisica; l’idratazione; come migliorare le prestazioni fisiche e mentali.

CESANA TORINESE

Eventi sportivi

Trofeo Monte Chaberton

Torna anche nel 2019 l'ormai classico appuntamento con il Trofeo Monte Chaberton.

Alle 9 parte da piazza Europa la skyrace, che fa parte delle Skyrunner® Italy Series, ossia il più importante circuito in Italia e lo strumento più importante per promuovere lo Skyrunning in Italia.

In contemporanea con la Skyrace viene disputata anche la Chaberton K2.

Giunta alla terza edizione, si tratta di una gara di sola salita, un doppio Vertical Kilometer (2000 mt di dislivello positivo), con uno sviluppo di circa 8 km.

La partenza della Chaberton K2 è alle ore 9, si parte dalla frazione di Fenils, per poter cogliere l'anima della corsa, la salita, la fatica, la sfida all'ultimo metro per tagliare il traguardo in vetta allo Chaberton a 3130 metri.

L'edizione 2019 si arricchisce di una gara: la Prima Chaberton Speed Run.

Si tratta di una gara con un percorso di 9 km, su un dislivello di 285 mt D+, la competizione si svolge nella coreografica pineta che si estende ai piedi del Monte Chaberton. Dedicata a chi si avvicina al mondo del trail, a chi si sta preparando per percorsi più lunghi, a chi non si sente ancora pronto ad affrontare lo Chaberton, a tutti coloro che vogliono passare un po' di tempo in compagnia immersi in una natura incontaminata.

SUSA

Tempo libero

International Asteroid Day

Quinto appuntamento con l’International Asteroid Day, giornata di sensibilizzazione sui problemi legati agli impatti asteroidali. L'Associazione Astrofili Segusini propone – con il Patrocinio della Città di Susa – la serata "Gli asteroidi e la Luna", alle ore 21:15, al Castello della Contessa Adelaide (via Impero Romano 2). Al termine è possibile l'Osservatorio astronomico. Ingresso libero.

