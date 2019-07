Inaugurato il parco Arpini di Orbassano

E' stato inaugurato ufficialmente sabato 29 giugno il nuovo parco Arpini del Comune di Orbassano, situato all'interno dell'omonimo quartiere e più precisamente in via Irlanda di fronte a piazza Svezia.

Il Parco, inizialmente non previsto nel progetto originario del quartiere, è stato voluto dalla precedente Amministrazione e completato nel 2018: realizzato con un importo complessivo di circa 230mila euro, occupa un’area di circa 7.500 mq e offre zone diversificate a seconda delle attività di interesse: giochi bimbi, una piastra polifunzionale, un’area cani delimitata, spazi di lettura e passeggiata nel verde con illuminazione e panchine. Gli alberi piantumati hanno un fusto di circa 12 cm di diametro e sono stati selezionati per la loro rapidità di crescita, che consentirà di avere quanto prima ampie aree d'ombra.



"Questo parco costituisce un altro importante tassello nella crescita di questo quartiere - dichiara il Sindaco di Orbassano, Cinzia Maria Bosso -. Il quartiere Arpini è un'area in rapido sviluppo, con residenti prevalentemente giovani e tante famiglie: ecco quindi che quest'area verde nasce ricca di giochi bimbi, per le diverse fasce d'età, e con strutture in sicurezza come ad esempio la piastra polifunzionale per praticare calcio e basket interamente recintata. Inoltre abbiamo pensato anche ai nostri amici animali, con un'area cani a loro dedicata. Nei prossimi mesi anche le piante cresceranno andando a creare delle vere e proprie oasi d'ombra in cui sarà piacevole leggere e rilassarsi. Si conferma l'attenzione della nostra Amministrazione, in continuità con la precedente, per il verde urbano e i parchi: l'avere una Città più bella, piacevole da vivere e a misura di cittadino passa anche e soprattutto attraverso questi servizi. Confidiamo adesso nella buona educazione e nel senso civico dei fruitori del parco sperando che ne abbiano cura e rispetto: in fondo si tratta di un bene pubblico, e in quanto tale di ciascuno di noi."