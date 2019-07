Variante urbanistica per Palazzo Durando

L’antico Isolato di San Secondo, precisamente Palazzo Durando (via Garibaldi, 23 e 23 bis) e un vuoto urbano in via Botero (civici 1, 3A e 3B) comprende edifici di pregio e sono stati oggetto di variante (approvata dal Consiglio comunale) al Piano regolatore prevedendo una destinazione mista, commerciale e ricettiva.

Questa ipotesi progettuale si propone il recupero funzionale e il restauro degli immobili. L’intervento non altera l’aspetto architettonico esistente e la struttura dell’androne di Palazzo Durando.

Le operazioni, oltre il recupero di immobili storici, hanno l'obiettivo di evitare il degrado di costruzioni edilizie che si trovano nell’area centrale della città.