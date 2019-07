Incidente sul lavoro questa mattina all'interno dell'Interporto SITO, in Quinta Strada a Rivalta Torinese.

Un uomo di circa 35 anni, mentre stava lavorando, è stato colpito alla testa e al volto da un bancale caduto da un camion. L'uomo ha riportato un trauma cranico e al viso.

Le sue condizioni, considerate gravi in un primo momento, non sembrano invece essere critiche. L'operaio è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Luigi di Orbassano.