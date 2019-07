Shopping a costo zero in tempo di saldi, rubando capi di abbigliamento per 3500 euro

Si conoscevano. Prima gli ha scritto dei messaggi per avvisarlo che sarebbe andato a trovarlo in negozio; poi si è effettivamente presentato da lui, armato di un coltello da cucina, e, dopo aver minacciato i presenti, ha rapinato una quantità considerevole di capi di abbigliamento.

L’uomo, un italiano di 40 anni con precedenti di Polizia, è uscito dal negozio con 3 bustoni pieni di vestiti: 2 giubbotti estivi, 3 felpe, 2 t-shirt, 3 pantaloni, 4 giubbotti invernali, 1 giubbotto tecnico. Un colpo da circa 3500 euro. Nel frattempo, il titolare dell’esercizio commerciale ha chiamato la Polizia che ha fermato il ladro mentre si allontanava a piedi.

E’ accaduto in via Ventimiglia lo scorso sabato pomeriggio; gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato l’uomo per rapina aggravata.