Merende a Mirafiori, balli (in ritardo) a Santa Rita e bocce a Cavoretto: l'estate degli anziani in città

Chi cerca refrigerio sotto le piante dei parchi, chi si ritrova dopo pranzo nei centri d'incontro dotati di aria condizionata. Ma anche bocce, merende condivise - secondo le antiche "ricette della nonna" - e pranzi comunitari. Se sono tanti gli anziani che trascorrono l'estate a Torino, altrettante sono le iniziative nei diversi quartieri pensate per coinvolgerli e distoglierli dalla calura.

Anche quest'anno, le circoscrizioni si sono attivate per predisporre un servizio il più possibile continuativo per i momenti di svago degli over 65. A Mirafiori, lo scorso lunedì, si è tenuto un incontro sui servizi socio-sanitari di sostegno e assistenza a domicilio, a cura degli operatori della cooperativa Silver Point, con sede in via Negarville. Uno dei diversi appuntamenti inseriti nel programma estivo di "Essere anziani a Mirafiori Sud", attivo per tutto il mese di luglio.

E' stata invece rimandata la dimostrazione di ricette antispreco a base di frutta di stagione, preparate a mano dalle signore anziane di Mirafiori, in programma sabato 6 luglio, per il troppo caldo e l'assenza di aria condizionata nelle sale della Casa nel Parco. Per il 10 e il 12, invece, sono previsti due momenti condivisi presso la cooperativa "I Passi" di strada Castello di Mirafiori 142/8, con la preparazione della pizza nel forno sociale e il pranzo di comunità dove ogni partecipante porta una pietanza. Infine, nelle giornate del 9, 16 e 23 luglio, dalle 10 alle 12, gli anziani possono partecipare alla preparazione della merenda per i bambini del centro Mirafleming, dai panini, ai biscotti, alle focacce.

Sono aperti regolarmente gli spazi anziani di Mirafiori Nord e Santa Rita - in via Romolo Gessi 4/6 e via De Bernardi 2 - e quello di via Morandi 10 a Mirafiori Sud. Ancora chiusa la sede di via Candiolo 79, che attende la delibera del consiglio della Circoscrizione 2 per la nuova concessione degli spazi, prima gestiti da Aics.

Sempre frequentato il centro d'incontro del parco Rignon, dove gli over 65 si riuniscono già nel primo pomeriggio. Così come nel parco Di Vittorio, dove il centro di viale Monti 21 resta aperto tutti i pomeriggi dalle 15 alle ore 18.30, escluse le domeniche di agosto, con un efficiente servizio climatizzato.

Anche a Cavoretto gli anziani non perdono come punto di riferimento il centro di piazza Freguglia gestito da Carlo Bassi, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle 18,00. Chiuderà il 19 luglio per riaprire il 2 settembre. "Abbiamo bel condizionatore - spiega - ma in estate le persone preferiscono andare o alla bocciofila o al nostro campo bocce al parco Europa".

Qualche inconveniente, come al solito, lo rileva il punto verde di piazza d'Armi, che quest'anno avrebbe dovuto aprire nella terza settimana di giugno, e che a oggi vede solo attiva una parte del complesso, con i "Dialoghi sulla salute" iniziati lunedì. La pista da ballo, amatissima per il liscio dagli anziani, e il tipico angolo grigliate non hanno ancora ricevuto l'ok dalla commissione comunale incaricata di controllare le norme di sicurezza. Un cavillo - in questo caso legato all'impianto elettrico - che si ripresenta puntuale ogni anno, facendo sospirare d'impazienza le centinaia di persone che quotidianamente si riversano nell'area tra corso Galileo Ferraris e corso Monte Lungo. Il nuovo sopralluogo è in programma oggi pomeriggio.