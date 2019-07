I genitori di Stefano Leo donano a Torino un albero in sua memoria: sarà piantato ai Murazzi

Dieci anni di alberi regalati dai cittadini a Torino, dal 2008 al 2018, celebrati con degli ospiti d'eccezione. Erano presenti anche i genitori di Stefano Leo, il trentatreenne ucciso ai Murazzi lo scorso 23 marzo, alla cerimonia di consegna degli attestati ai donatori, ieri sera, al parco della Tesoriera, durante l'Evergreen Fest.

Per ricordare il passaggio di Stefano nella città, trasferito da Biella, la famiglia ha deciso di contribuire al suo patrimonio arboreo affidando alle sponde del Po i semi per una nuova vita. Ma non solo: un amico ha anche presentato al Comune il progetto per un'installazione multimediale, che potrebbe accompagnare il piantamento dell'albero ai Murazzi o essere collocata altrove. Si tratta di una seduta dotata di codice QR, che, con l'utilizzo del proprio cellulare, darà vita a una storia per immagini della vita di Stefano, giovane sorridente e amante della vita, quale tutti lo ricordano.

"Come tutti gli anni la premiazione dei donatori di alberi è stata emozionante e piena di significato", ha commentato l'assessore all'ambiente Alberto Unia. "Ho auto la fortuna di conoscere tante persone straordinarie, e, in particolare i genitori di Stefano, che ringrazio per aver trasmesso a me e a tutti i presenti un messaggio di vicinanza e di speranza".

L’incontro di ieri alla Tesoriera ha coinciso con la ripresa dell'iniziativa "Regala un albero alla tua città", che consente di donare piante ai quartieri di Torino con il contributo di 250 euro per ciascuna.

Dal 2008 ad oggi sono quasi 693 gli alberi regalati. Un gesto impreziosito dalla dedica che ogni donatore può apporre, per ricordare una persona speciale, esprimere affetto e riconoscenza a qualcuno o celebrare un lieto evento.

Ecco perché anche la storia di Stefano, laureato in giurisprudenza e trasferito a Torino pochi mesi prima di morire, dopo diverse avventure all'estero, in cerca di sogni, resterà impressa nel verde, indelebile. Sarà il suo albero a ricordare chi era, con silente discrezione, invitando i passanti al rispetto e alla cura.

Tutti gli alberi donati entro il 20 dicembre 2019 saranno forniti dai vivai e piantati dai giardinieri comunali nella primavera del 2020.