Blitz della Guardia di Finanza: tolti dal mercato oltre 4 milioni di prodotti pericolosi

Oltre 4 milioni di articoli non conformi, con false etichettature e potenzialmente pericolosi per la salute. Tra questi, migliaia di prodotti per l’estetica già esposti per la vendita. E' questo il bilancio di un intervento della Guardia di Finanza di Torino che nei giorni scorsi ha perquisito le sedi di un’azienda, gestita da un’imprenditrice trentenne, dove venivano venduti articoli di varia natura, senza alcuna indicazione circa i dati dell’importatore, la presenza di materiali o sostanze pericolose, le modalità di smaltimento e, non da ultimo, le precauzioni d’uso che gli acquirenti dovrebbero rispettare per il loro utilizzo senza alcun rischio per la salute.