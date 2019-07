Nel Consiglio metropolitano del 10 luglio interpellanza sulla Torino-Aosta

Nella seduta convocata dalla Sindaca metropolitana Chiara Appendino per mercoledì 10 luglio alle ore 10 ,30 nell’aula del Consiglio Provinciale di piazza Castello 2015 , il Consiglio metropolitanoavrà all’ordine del giorno:

- un’interpellanza del Consigliere Alberto Avetta della lista “Città di città” sulla chiusura di un tratto dell’autostrada A5 Torino-Aosta a Quincinetto, con risposta del Consigliere delegato ai lavori pubblici e alle infrastrutture, Antonino Iaria

- una Deliberazione concernente la seconda integrazione al piano delle alienazioni del patrimonio immobiliare per il 2019, a relazione del Vicesindaco metropolitano, Marco Marocco

- una Deliberazione sulla seconda variazione al DUP-Documento Unico di Programmazione 2019, a relazione della Sindaca metropolitana, Chiara Appendino

-una Deliberazione sulla seconda variazione al Bilancio di previsione 2019-2021, a relazione della Sindaca metropolitana, Chiara Appendino

- una Deliberazione sui lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 213 di Exilles diramazione 1 per la stazione ferroviaria di Exilles, a relazione del Consigliere delegato ai lavori pubblici e alle infrastrutture, Antonino Iaria.