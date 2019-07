Andando alla scoperta di Shakespeare nel Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri

"Sogno o son desto?", verrebbe da domandarsi. E' invece è tutto vero. Dalle 18, con replica ogni ora fino alle 22, nel Giardino delle Rose, dentro il Castello Reale di Moncalieri, ci sarà la possibilità di assistere a scene tratte da Amleto, Riccardo III e La bisbetica domata.

Come accadeva nell'Inghilterra medievale, per le vie del villaggio o in una piazza, camminerete ascoltando commedie, tragedie e histories dalle pagine più belle di Shakespeare. Un'ora di pura delizia: Puck, il folletto di Sogno di una notte di mezza estate, guiderà alla scoperta di alcune scene delle opere più famose del maestro inglese.

Spettacolo itinerante per un massimo di 20 persone a replica. Una produzione Ludus in Fabula-Gost. Testi di Roberta Calace Salvemini. Regia di Mario Zucca. L'ingresso è gratuito.