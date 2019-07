Gara di solidarietà per far ripartire la libreria Luna's Torta

A volte basta poco, come un flessibile rotto, per mandare alla deriva – letteralmente – un’attività. È quello che è successo a Luna’sTorta, libreria con cucina di Torino che è anche uno dei punti di riferimento culturali della città.

Lo scorso maggio, un flessibile nel bagno del locale è esploso e l’acqua ha provocato ingenti danni: il pavimento della sala si è gonfiato e le porte si sono imbarcate e non si chiudono più bene. I gestori di Luna’sTorta non si sono però persi d’animo e hanno deciso di avviare una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso per chiedere l’aiuto necessario a eseguire i lavori di ristrutturazione e mandare avanti la libreria.

Nasce così il progetto “Una piastrella per Luna’s”, cui si può contribuire direttamente con una donazione libera attraverso la pagina dedicata alla campagna su Produzioni dal Basso. Per i gestori della libreria-cucina è molto importante ripristinare lo spazio entro l’estate: l’autunno e l’inverno, infatti, rappresentano le stagioni più importanti per le attività dello spazio e chiuderlo per lavori in questo periodo comporterebbe una perdita economica insostenibile.

Luna’sTorta è uno spazio aperto a tutti, che ospita, oltre ai libri, anche eventi culturali (150 circa ogni anno, tra reading di poesia, concerti, spettacoli teatrali e molto altro). Un luogo di ritrovo e di condivisione, dove ogni serata è a ingresso libero, con consumazione facoltativa e la possibilità di fare un’offerta agli artisti che si esibiscono, anche in questo caso a discrezione degli avventori.

I fondi raccolti tramite la campagna attiva su Produzioni dal Basso saranno impiegati per smantellare il pavimento attuale, effettuare la sanificazione della pavimentazione sottostante, posare il nuovo pavimento in PVC e riparare (o, se necessario, sostituire) gli infissi del bagno danneggiati, oltre che, naturalmente, per far fronte alle spese relative alla manodopera.

Chi sceglierà di aiutare Luna’sTorta, vedrà il proprio nome inserito nella Floor of Fame, una bacheca che verrà allestita come ringraziamento per le donazioni ricevute.

Per maggiori informazioni sulla campagna “Una piastrella per Luna’s”: https://www.produzionidalbasso.com/project/una-piastrella-per-la-luna-s/