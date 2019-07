Ponte Mosca verso la riqualificazione, c'è una manifestazione di interesse: ipotesi residenza universitaria

Primo passo per la riqualificazione della zona vicino Ponte Mosca, dove il degrado potrebbe cedere il passo ad una residenza universitaria.

Questa mattina la Città Metropolitana ha approvato una delibera per integrare il piano di alienazioni del patrimonio immobiliare per il 2019, aggiungendo nell'elenco dei beni l'area da 28 mila metri quadri all'angolo tra corso Giulio Cesare, Lungo Dora Firenze e via Aosta. Dopo diverse gare andate deserte nel corso di questi anni, c'è la manifestazione di interesse da parte di un soggetto per la riqualificazione dell'area.