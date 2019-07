Ragazzo di 25 anni accoltellato in pieno centro da due rapinatori

Un giovane di 25 anni è stato accoltellato ieri notte in pieno centro a Torino durante una rapina. Mentre era in compagnia di un'amica di 23 anni, il ragazzo è stato avvicinato da due nordafricani che hanno chiesto soldi alla coppia, subito fuori da un locale di via Verdi. Al rifiuto di questi, i rapinatori hanno strappato al ragazzo una catenina d'oro che teneva al collo e sono fuggiti.

Il giovane si è allora messo all'inseguimento dei due finché, arrivati in via Giulia di Barolo, uno di loro ha tirato fuori un coltello e ha affondato il colpo nel torace del 25enne. La vittima, di origine egiziana ma residente a Villastellone, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Molinette. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia.