Passeggiata con il Fai alla scoperta dei tesori di Bardonecchia e del Melezet

Il FAI, delegazione della Valle di Susa e Giovani, Fondo Ambiente Italiano, fondazione italiana senza scopo di lucro, sorta nel 1975 con l'intento di agire per la tutela, la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e naturale italiano attraverso il restauro e l'apertura al pubblico dei beni storici, artistici o naturalistici, in collaborazione con il Comune di Bardonecchia e di Turismo Torino e Provincia, propone per sabato 27 luglio, una “Passeggiata con il FAI” alla scoperta dei tesori lignei di Bardonecchia e del Melezet.

Programma

ore 10.00 Ritrovo sul sagrato della chiesa parrocchiale di Sant’Ippolito in Borgo Vecchio

ore 10.30 Visita guidata alla chiesa parrocchiale di Bardonecchia

Trasferimento a Melezet con mezzi propri

ore 11.30 Visita guidata della chiesa parrocchiale di Melezet

ore 12.30 Pranzo presso il Ristorante Waikiki a Campo Smith

ore 14.00 Visita guidata al museo di arte sacra nella cappella del Carmine al Melezet e alla Scuola d'intaglio del Melezet

ore 16.00 Fine attività.

Costo dell'attività, comprensivo di pranzo e ingressi: € 35.00 - € 30.00 per gli iscritti al FAI

Prenotazione obbligatoria entro il 22 luglio su valledisusa@delegazionefai.it oppure all’Ufficio del Turismo, piazza Alcide De Gasperi a Bardonecchia.