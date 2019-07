Sgombero dell'ex Moi, la Regione stanzia altri 500 mila euro

Prosegue l’attività del Tavolo Interistituzionale del Progetto “Moi, migranti un’opportunità di inclusione”. Oggi si è tenuta una ulteriore riunione, seguita a quella di giovedì scorso, nelle quali si sta delineando il percorso finalizzato alla graduale liberazione delle palazzine occupate.

Le attività di accompagnamento dei dimoranti previste dal progetto proseguono attraverso percorsi di formazione professionale, inserimenti lavorativi e abitativi, con particolare attenzione ai minori, alle famiglie e alle persone in condizione di fragilità.

Il processo di trasferimento dei dimoranti potrà inoltre porre le premesse necessarie per riqualificare gli edifici e gli spazi comuni dell’ex Villaggio Olimpico, con beneficio per tutti i cittadini e per le attività presenti nel quartiere.