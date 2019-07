Torino, rapine con pistole sceniche e bombe a mano: presi due malviventi [FOTO-VIDEO]

I carabinieri della Stazione Torino La Falchera hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di due torinesi di 58 e 48 anni, già noti alle forze dell’ordine, per più rapine aggravate in concorso.

La coppia, ritenuta responsabile di due colpi a mano armata con il volto coperto da maschere di lattice, risponde a vario titolo di una rapina a un supermercato e alla reception di un hotel, cui si riferiscono le immagini, entrambi del quartiere Barriera Milano. I colpi sono stati messi a segno rispettivamente il 26 novembre e i 21 dicembre scorsi.

L’analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte dai carabinieri hanno permesso di identificare i due rapinatori, già arrestati in flagranza il 27 dicembre scorso quando avevano derubato la titolare della tabaccheria di via Montebello 9, di 800 euro in contanti, dopo averla sequestrata rinchiudendola nel retro del negozio.