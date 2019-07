Terna avvia i lavori di rifacimento del manto stradale nel Comune di Avigliana

è prevista per giovedì 18 luglio l’apertura del cantiere di Terna per l’avvio dei lavori di rifacimento del manto di impermeabilizzazione che interesserà i viadotti Ferriere e Avigliana dello svincolo “Avigliana Centro” della A32. Per consentire tali attività, l’accesso all’Autostrada Torino-Bardonecchia sarà chiuso in direzione Torino fino al termine dei lavori previsto per la metà del mese di agosto.

La temporanea inversione del senso di marcia di via San Tommaso consentirà agli utenti della zona industriale di via Gandhi di accedere al centro città o di proseguire verso Buttigliera direttamente dalla rotatoria di Ferriera, alleggerendo il traffico che altrimenti si riverserebbe nell’area della rotatoria di corso Europa.

Terna, per ridurre al minimo l’impatto del cantiere sul territorio, ha concordato con il Comune di Avigliana di svolgere le attività nel periodo di chiusura delle scuole in cui si registrano minori flussi di traffico. Cartellonistica diffusa sul territorio e movieri nei punti strategici indicheranno agli automobilisti le variazioni del percorso.