Aurora, aperto il primo tratto di pista ciclabile in Corso Vercelli

Dopo quasi un mese di lavori, è finalmente pronto il primo tratto della nuova pista ciclabile di Corso Vercelli: è stata infatti ultimata la tracciatura delle strisce di delimitazione del percorso mono-direzionale verso Corso Novara e i nuovi stalli a spina di pesce per il parcheggio.

Per il momento, gli interventi hanno riguardato soltanto il tratto tra Corso Emilia e Via Bra. L'opera fa parte di un progetto progetto più ampio (che verrà concluso insieme alle opere di urbanizzazione delle ex Officine Grandi Motori, ndr) di messa in sicurezza e moderazione del traffico in un tratto di strada spesso percorso dagli automobilisti a velocità eccessiva.

Sarà prevista, infatti, una corsia per senso di marcia, ciascuna della larghezza di 3,5 metri, un'altra pista ciclabile in direzione opposta e la costruzione di una banchina spartitraffico centrale. Esulta su Facebook la Sindaca Chiara Appendino: “Come promesso solo poche settimane fa – scrive - la ciclabile di Corso Vercelli, periferia nord di Torino, è a disposizione dei cittadini, che pare apprezzino”.

Soddisfatto anche il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri e la coordinatrice alla mobilità Valentina Cremonini: “Si tratta - commentano – di uno degli interventi prioritari per Aurora, che anticipa simbolicamente l'avvio della riqualificazione delle ex OGM, in grado di restituire un nuovo volto a tutto il quartiere”.