Dopo il missile, due razziere: nuovi sequestri della Digos di Torino [VIDEO]

Nella mattinata di oggi, la Digos della Questura di Torino ha sequestrato, presso il deposito di Rivanazzano Terme (dove nei giorni scorsi era stato rinvenuto il missile aria/aria Matra Mp Em F20 S530), due “razziere”. L'ambito è quello dell’operazione "Matra" coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione - Ucigos.

Le razziere, che erano senza razzi all'interno, sono di quelle impiegate, in quanto parti di armi da guerra, per l’armamento di aerei MB339 in dotazione anche all’Aeronautica Militare Italiana.

L’attività della Digos di Torino è stata eseguita durante la perquisizione del deposito con la collaborazione degli artificieri e dell’Esercito Italiano che stanno procedendo all'analisi di tutta la strumentazione ed il materiale militare custodito.

Proseguono le attività di perquisizione del magazzino - iniziate nuovamente nella giornata di ieri - con l’ausilio anche di una ditta specializzata nella movimentazione meccanica di materiale.