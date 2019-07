Comune di Torino, Sganga: "Continuerò a valorizzare le differenze del M5S. Per l'unità Appendino ha scelto una strategia non condivisa"

"Io continuerò a valorizzare le differenze nel M5S". È questo il messaggio che lancia via Facebook la capogruppo comunale del M5S Valentina Sganga, a poche ore dal passaggio al gruppo misto di Marina Pollicino. Un'uscita, per Sganga, "dolorosa, esito delle recenti tensioni" e determinata dalle dichiarazioni della sindaca Chiara Appendino, che in Consiglio comunale ha puntato il dito contro la sua maggioranza parlando di "freno a mano tirato".

Secondo la capogruppo del consiglio comunale la prima cittadina "ha scelto di adottare una strategia dura e complicata per ricompattare la maggioranza in Sala Rossa". "Questa strategia - continua - non è stata condivisa con noi e in questo anno io ho lavorato sempre per evitare che si arrivasse a rotture di questo tipo che mi addolorano".

Sganga sottolinea come il Movimento 5 Stelle è "forte perché ha sensibilità e intelligenze differenti al suo interno che penso vadano non solo tutelate ma valorizzate". "Per quanto mi riguarda continuerò a lavorare in questa direzione che è quella che ci ha permesso di continuare ad amministrare, a mio parere bene, in questi mesi difficili e anche in momenti di tensione altrettanto gravi come quelli sulla candidatura alle Olimpiadi o le tante battaglie sul Tav", conclude la capogruppo del M5S.