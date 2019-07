San Donato, vandali in azione alla Cabina dell'Arte Diffusa

Non c'è pace per la Cabina dell'Arte Diffusa di Piazza Peyron, nel cuore di San Donato: l'ex cabina telefonica, gestita come galleria d'arte, spazio eventi e book-crossing dall'associazione culturale Tribù del Badnightcafè, nella notte è stata nuovamente vandalizzata, con ripiani sfondati e libri gettati a terra.

Sconcertato, ma non disposto a gettare la spugna, il presidente dell'associazione Daniele D'Antonio: “Vivendo sulla piazza con le finestre aperte – spiega – ho percepito un passaggio di persone con musica molto alta. La mia sensazione è che si tratti di una semplice bravata, senza particolari intenzioni distruttive; quello che mi preoccupa veramente è la diffidenza di chi invoca legalità e sicurezza verso ogni elemento diverso o insolito, anche a livello artistico, presente sul territorio. Una panchina dipinta, ad esempio, invece di essere ammirata viene presa a calci”.