Le Cirque World's Top Performers ad Alba con TILT: dalla realtà virtuale alla realtà del palcoscenico

Sarà qualcosa di mai visto e la curiosità cresce sempre di più per TILT, il nuovo spettacolo di Le Cirque World’s Top Performers, la compagnia che vanta oltre 75 artisti mondiali, i migliori e tutti provenienti dal Cirque du Soleil e dal Nouveau Cirque.

TILT si presenta come la grande novità del 2019 nei family show e andrà in scena con il primo tour nel periodo delle festività natalizie ad Alba nel Teatro Sociale Giorgio Busca nelle seguenti date:

28 novembre ore 21

29 novembre ore 21

30 novembre ore 16.30 e ore 21

1 dicembre ore 16.30

Un cast stellare, protagonista di numeri incredibili aerei e a terra, in uno spettacolo inedito e innovativo nel quale si aggiungono musica, danza e teatro. Il tutto liberamente ispirato al film di successo intitolato “Ready Player One” di Steven Spielberg.

In TILT il richiamo alla realtà virtuale, vista nel capolavoro cinematografico del celebre regista americano, condurrà lo spettatore alle emozioni vere per ciò che vedrà accadere sul palcoscenico: performance soliste e corali che tendono oltre i limiti delle possibilità umane e che, attraverso il corpo, interpretano amicizia, alleanza e soprattutto verità e amore.

E’ per rappresentare questi valori che il direttore artistico di TILT, Anatoliy Zalevskyy, star mondiale del Cirque du Soleil e premiato anche con il Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, sta lavorando con i suoi artisti. Tutto deve esprimersi attraverso la performance, intesa come l’atto supremo più rappresentativo oltre che spettacolare. L’obbiettivo è emozionare e far vibrare gli spettatori, tenerli con il fiato sospeso, divertirli, meravigliarli e sorprenderli, facendo accadere quello che non si aspettano: “Ma come fanno a fare ciò che fanno?”.

TILT impone un lavoro di preparazione costante. Si stanno provando i nuovi numeri che andranno in scena per la prima volta e per alcuni si utilizzeranno anche nuovi attrezzi.

Lo show è progettato con un set up da teatro e il teatro è un elemento dal quale TILT attinge, perché il Circo Contemporaneo che Le Cirque World’s Top Performers esprime attraverso i suoi spettacoli, deve essere sempre più ispirato e contaminato da altri universi artistici. Infatti, l’unica star italiana in un cast di star internazionali arriva dal teatro: “Posso solo anticipare che per TILT è necessaria una figura di grande personalità e con una forte presenza scenica – dichiara Gianpiero Garelli, fondatore di Le Cirque Wolrd’s Top Performers – E’ proprio nel mondo del teatro che abbiamo trovato l’artista che stavamo cercando, un attore di grande talento, con una lunga e prestigiosa carriera. Sarà lui ad accompagnare lo spettatore nell’incredibile avventura di TILT, tra realtà virtuale e mondo reale".

Il risultato sarà un family show di oltre 90 minuti senza interruzioni e senza usare animali, per un pubblico di tutte le età.

I biglietti per lo spettacolo sono già acquistabili online sul sito TILTICKET.IT e nel centro di Alba, dove è stato istituito l’unico punto vendita di Ticketone, presso la Libreria La Torre in Via Vittorio Emanuele II, 19/g (presso Galleria della Maddalena).



PREVENDITE e INFO: TILTICKET.IT

Prezzo del biglietto con agevolazioni per bambini e famiglie, secondo il settore scelto