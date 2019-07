"Caro Fabrizio, ti racconto un sogno": i nomi dei vincitori del concorso nazionale

Un concorso che ha permesso di tenere viva la fiamma della speranza unito a dei racconti per condividere sogni, desideri e per continuare a sognare. Si è conclusa la quinta edizione del concorso letterario nazionale “Caro Fabrizio ti racconto un sogno”, a cura dell’Associazione “Cercando Fabrizio e…”, e sono stati scelti i vincitori.

Oltre mille racconti in cinque anni per condividere con Fabrizio Catalano i propri sogni e le proprie speranze per il futuro. Il destinatario è proprio Fabrizio, giovane collegnese scomparso ad Assisi il 21 luglio 2005, dove frequentava il secondo anno di un corso di musicoterapia. Sono passati quattordici anni, ma da allora la ricerca continua e il suo ricordo viene mantenuto sempre presente, anche grazie a questo concorso e ai numerosi partecipanti che rendono Fabrizio il proprio silenzioso confidente, l’amico a cui rivolgersi. Da tutta Italia, infatti, sono pervenuti decine e decine di racconti.

A spiccare su tutti, però, sono stati tre testi. A vincere nella sezione Junior con “Caro Fabrizio, sono Lorenzo” è la tredicenne di Airola Francesca Finelli, mentre nella sezione Senior è Pierluigi D’Antonio, 51enne di Teramo con “Altrove”. Ad aggiudicarsi la vittoria nella sezione racconto illustrato dal titolo “Affrontare le sfide” è, invece, la 14enne Martina Baruzzo, studentessa del ITIS G. Natta di Rivoli.

I primi classificati, oltre a ricevere un tablet, avranno la possibilità di vedere i propri racconti pubblicati nel nuovo libro dedicato a Fabrizio (Impremix Edizioni), inoltre due piccole antologie - Junior e Senior - raccoglieranno i racconti fino ai quinti classificati per ogni sezione. Il racconto illustrato primo classificato sarà invece utilizzato per la copertina dell’antologia sezione Junior. Tutti partecipanti riceveranno, inoltre, un attestato e un premio, in funzione degli sponsor che sosterranno l’iniziativa.