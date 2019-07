Parella, recintato per motivi di sicurezza il “Fungo” di Corso Telesio

L'area che circonda il “Fungo” di Corso Telesio, simbolo del quartiere Parella, è stata temporaneamente recintata con nastri bianco-rossi: dalla sommità del silos per acquedotto, costruito negli anni '60 e di proprietà Smat, sono infatti caduti alcuni calcinacci del rivestimento esterno.

La chiusura, a scopo preventivo, è servita per la messa in sicurezza dell'area: “Gli interventi di manutenzione - fanno sapere da Smat – sono iniziati oggi perché si è dovuto aspettare il noleggio di una scala ad-hoc per arrivare a quell'altezza".

"Precisiamo che il problema è legato solamente al rivestimento esterno, nulla a che vedere ha con il serbatoio”.