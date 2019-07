Nuova rotatoria sulla strada provinciale 41 all’ingresso di Agliè: conclusi i lavori

Sono conclusi i lavori di realizzazione della rotatoria definitiva in Comune di Agliè, all'intersezione della strada provinciale 41 e la 41 dir. 2.

I lavori, finanziati per un importo complessivo di euro 85 mila, sono stati consegnati il 23 maggio all'impresa Comas srl.

La rotatoria definitiva presenta un diametro esterno di 28 m con una corsia dedicata per la svolta in direzione Ozegna-Rivarolo dalla circonvallazione di Agliè. Sono state realizzate cordolature in pietra a sezione classica per le aiuole spartitraffico e per la corona centrale: all’interno delle cordolature si è prevista la realizzazione di pietrame annegato in letto di calcestruzzo mentre la corona centrale è stata riempita con terra vegetale inerbita.

È stata sistemata inoltre la pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso realizzando contestualmente un tratto di marciapiede e prevedendo la risistemazione della segnaletica verticale e il rifacimento di quella orizzontale.

Sono ancora in corso alcuni lavori di bitumatura aggiuntivi su un breve tratto della strada provinciale 41, nelle immediate vicinanze dell’intervento.