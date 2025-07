A Venaria un senso unico alternato nel cantiere della nuova rotatoria

Una delle opere strettamente correlate alla costruzione del nuovo ponte sul torrente Ceronda a Venaria Reale è la realizzazione della rotatoria di accesso al ponte lungo la Strada Provinciale 1 delle Valli di Lanzo , all'intersezione tra le vie Cavallo e Stefanat. L'adeguamento idraulico del ponte comporta anche l’innalzamento del piano stradale e della rotatoria di immissione sulla Provinciale 1, con la conseguente interferenza con la mobilità locale.

Per ridurre i disagi, in accordo con gli Uffici tecnici e con la Polizia Locale della Città di Venaria Reale, durante la fase lavorativa più impattante per il sistema viario locale, si è optato per l’istituzione di un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico a partire dalle 8 di lunedì 14 luglio .

Nei mesi scorsi era stato redatto uno schema attuativo per fasi del cantiere, con l’indicazione delle modifiche della viabilità da adottare durante le varie fasi di cantierizzazione e la cartellonistica da installare secondo le prescrizioni del Codice della Strada e gli accordi con l’amministrazione comunale.

Nella fase 1 è stata realizzata la prima porzione della rotatoria sul lato del torrente Ceronda, con l’eliminazione della percorrenza in rotatoria ma con il mantenimento del doppio senso di marcia. Le uniche manovre che non è stato possibile mantenere in tale fase sono la svolta a sinistra da via Stefanat verso la Provinciale 1 e la svolta a sinistra dalla Provinciale 1 verso via Stefanat. La fase 1 sarà completata con la realizzazione delle rampe di raccordo con la corsia sinistra della Provinciale 1 , presumibilmente entro la fine del mese di luglio . Durante tali lavorazioni si renderà necessario regolamentare la circolazione stradale lungo la S.P. 1 a senso unico alternato regolato da impianto semaforico , con la sola possibilità di accedere in via Stefanat per i veicoli che arrivano da Venaria.

Nella fase 2 verrà spostato il cantiere verso via Stefanat per il completamento della rotatoria , la realizzazione delle rampe sulla corsia destra della Provinciale e anche verso via Stefanat, con una durata delle lavorazioni prevista in almeno 3-4 settimane. In questa fase sarà necessaria la sospensione della circolazione tra via Stefanat e via Cavallo e viceversa , mentre la circolazione lungo la S.P. 1 verrà garantita dalla nuova viabilità, che in quella fase sarà già stata portata alla quota definitiva di progetto.

La Città metropolitana di Torino ha installato una serie di cartelli con l’indicazione "direzione consigliata" verso Strada Provinciale 501-Tangenziale”, per il traffico proveniente dalle Valli di Lanzo e diretto verso Venaria, Torino e la Tangenziale. È stata inoltre concordata con la Città di Venaria l’installazione di pannelli a messaggio variabile durante le fasi più critiche delle lavorazioni.