A Torino le reliquie di Bernadette Soubirous, la Santa di Lourdes: la Gran Madre apre le porte ai fedeli

Da Lourdes a Torino, in un viaggio che tocca 34 diocesi italiane e che dal 24 al 27 luglio farà tappa alla Gran Madre: sono attese mercoledì le reliquie di Bernadette Soubirous, religiosa francese famosa nel mondo cattolico per essere la "Santa di Lourdes". Nell'anno che coincide con il 175esimo anniversario della nascita e il 140esimo della morte della pastorella francese, il pellegrinaggio delle reliquie farà tappa a Torino.

L'arrivo delle reliquie di Bernadette Soubirous, una costola prelevata dalla Santa dei malati, è previsto mercoledì, tra le 15 e le 16. Seguiranno diversi momenti di preghiera celebrati da alcune tra le figure ecclesiastiche più influenti di Torino. La cerimonia conclusiva, una messa pontificale avrà invece luogo alle ore 12 di sabato e sarà presieduta dal monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino.

Bernadette Soubirous fu la prima, nel lontano 1858, a vedere la Madonna nella grotta di Massabielle, a Lourdes. Diciotto le visioni accertate, fenomeni che diedero il via al pellegrinaggio di milioni di persone.

"L’obiettivo - spiega don Paolo Fini, parroco della chiesa della Gran Madre e direttore dell’ufficio di pastorale della salute della Diocesi - è quello di vivere una esperienza religiosa di popolo, che possa essere un richiamo a recuperare, riscoprire, valorizzare quella sensibilità affettiva che è parte della nostra esperienza di fede". "Vivremo celebrazioni e processioni ‘aux flambaeaux’ come a Lourdes che daranno luogo a una ‘movida’ mariana in Borgo Po per risvegliare proprio questa dimensione filiale, fiduciosa, di vicinanza a Maria che si fa prossima a ciascuno di noi. Sarà una ‘movida’ che richiamerà l’attenzione sulle fatiche dell’umanità, che siamo sicuri stimolerà le coscienze" ha poi concluso il parroco della Gran Madre.

A Torino, in quattro giorni, sono attese migliaia di fedeli. Per questo motivo la chiesa sarà accessibile con ingresso libero, senza prenotazione, in modo tale da consentire a più persone possibile di omaggiare la santa di Lourdes. Per chi avesse problemi ad affrontare la scalinata della Gran Madre, sarà messa a disposizione un ascensore con ingresso sul lato destro della chiesa. Torino si appresta ad accogliere le reliquie di Bernadette Soubirous.