Collegno, conclusa la 459esima festa patronale

Anche quest’anno si è conclusa la festa patronale di Collegno. I festeggiamenti, iniziati venerdì 19, si sono conclusi ieri sera, chiudendo così in bellezza un programma ricco di appuntamenti che ha visto il suo apice domenicacon la 459esima fiera di San Lorenzo.Tra spettacoli teatrali, laboratori, attività dedicate ai piccoli cittadini, mostre, serate danzanti, la città di Collegno si è animata per quattro giorni dedicati ormai a un appuntamento tradizionale, che comprende anche l’abituale rievocazione storica per aprire le danze e dischiudere così le porte di una delle perle della città, il Castello Provana, che ha accolto nei suoi giardini numerosi visitatori.“Questa è la quattrocento cinquantanovesima opportunità per trovarci e guardare al futuro – ha dichiarato il sindaco Francesco Casciano -. Una comunità che guarda avanti e un futuro fatto di laboriosità in una città dove si vive bene. Viva San Lorenzo, viva la festa patronale”.Partendo dalla processione del santo patrono, che ha dato il via ai festeggiamenti, fino alla chiusura a passo di danza in piazza IV Novembre, la manifestazione organizzata in occasione di San Lorenzo, il cui successo è la combinazione tra tradizione e modernità, punta ogni anno sempre più in alto. “Abbiamo recepito tutta la normativa sulla sicurezza, ma anche il fatto di rendere questa manifestazione maggiormente attrattiva – ha affermato l’assessore Enrico Manfredi -, nell’ottica di arrivare a un livello qualitativo molto più importante”.