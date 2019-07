Distraevano le pensionate chiedendo informazioni stradali: presi i ladri della Crocetta

Due cittadini stranieri sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato San Secondo subito dopo aver commesso un furto e poco prima che utilizzassero indebitamente una carta di pagamento appena rubata.

I poliziotti erano sulle loro tracce da qualche settimana. A partire dal mese di maggio scorso si erano registrati nel quartiere Crocetta e San Secondo diversi furti ai danni di donne anziane alla guida della propria auto che, nel momento in cui si apprestavano a parcheggiare, erano state affiancate da una 500 bianca. Alla guida, in tutte le circostanze, una persona di origini straniere che chiedeva loro delle informazioni stradali con particolare insistenza. Nel momento in cui l’auto si allontanava, l’ignara vittima si accorgeva di essere stata derubata della borsa, posta accanto del passeggero.

Inoltre, impossibilitate a bloccare le carte e i bancomat poiché private del cellulare, tutte le vittime (i casi accertati sono 6, ma si teme che possano essere anche molti di più) sono state anche immediatamente derubate di importanti somme di denaro contante. In qualche caso, con tali carte, sono stati effettuati degli acquisti per importi superiori ai 1000 euro presso dei banchi di abbigliamento del mercato di Piazza Benefica.

L’attività investigativa del commissariato ha consentito di ricostruire tutti i movimenti dei due malfattori, ma non si esclude possa essere coinvolto un terzo, e alla loro segnalazione alla Procura della Repubblica di Torino. Ad uno dei due arrestati sono stati attribuiti sei episodi, mentre al suo complice due.

Venerdì scorso i poliziotti hanno ricevuto la notizia dell’ennesimo furto in via Pastrengo, commesso con lo stesso modus operandi, ai danni di una donna settantunenne. La Volante ha iniziato ad effettuare allora dei giri di controllo presso le banche della zona.

Gli agenti hanno così notato parcheggiata nei pressi all’agenzia Intesa S.Paolo di corso Bolzano/Corso Vittorio Emanuele una 500 bianca, alla cui guida c’era uno dei cittadini stranieri identificati quali autori dei furti: un cittadino marocchino di 31 anni. I poliziotti lo hanno immediatamente fermato, riuscendo subito dopo a bloccare anche il complice, un algerino di 47 anni, che stava per prelevare una grossa somma di denaro dal bancomat. Dentro la 500 gli agenti hanno trovato la borsetta poco prima rubata alla signora ed un disturbatore di frequenze radio che, quando azionato, inibisce il funzionamento dei telecomandi delle autovetture, impedendone la chiusura. Inoltre, nel vano portaoggetti, è stato anche rinvenuto uno spray al peperoncino. Per questo i due magrebini sono anche stati denunciati per possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire o forzare serrature e per porto di oggetti atti ad offendere.

La perquisizione presso la casa di uno degli arrestati ha, inoltre, consentito il rinvenimento e sequestro di oltre 3000 euro in contanti, cifra con ogni probabilità provento dei furti perpetrati.