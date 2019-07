Da Lourdes a Torino, arrivate le reliquie di Santa Bernadette: “Momento di grande spiritualità” [FOTO e VIDEO]

E’ un momento importante per la Torino religiosa e spirituale. Oggi pomeriggio, alle ore 16 in punto, sono arrivate alla chiesa della Gran Madre le reliquie di Santa Bernadette , la “Santa di Lourdes”. Ad accoglierle centinaia di fedeli, che hanno condiviso un momento di riflessione e preghiera mentre le reliquie dalla Santa prendevano posto nella navata laterale della chiesa.

“ Credo che sia un momento di accoglienza per una realtà, come quelle di Lourdes, che è molto frequentata dai torinesi ” ha spiegato Don Paolo Fini , parroco della Gran Madre. Da oggi sino a sabato, a due passi da piazza Vittorio verrà ricreata un’atmosfera spirituale molto simile a quella vissuta a Lourdes . “ Avere le reliquie di Santa Bernadette è un po’ trasferire per 4 giorni il clima di Lourdes qui: un clima di preghiera, solidarietà, vicinanza e soprattutto di grande spiritualità ”, ha poi concluso il Don.

Le reliquie sono state accolte da Sonia Schellino, alla prima uscita come vice sindaco della Città di Torino: “Siamo ad accogliere la reliquia, è un momento importante per la Città e le persone che hanno fede che hanno bisogno di vedere qualcosa di concreto”. Schellino ha assistito a tutta la cerimonia in prima fila, poi parlando della reliquia di Santa Bernadette e dell’importanza che questo oggetto ha per i fedeli, ha ammesso: “Un simbolo, una reliquia, un oggetto appartenuto a un santo, per molte persone è motivo di aumento della fede o momento di riflessione. E’ un momento di grande importanza per la comunità”.