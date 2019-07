UniCredit Start Lab proclama i migliori innovatori: menzione speciale per la Pharmercure di Torino

Sono stati proclamati i migliori progetti imprenditoriali dell’edizione 2019 di UniCredit Start Lab, il programma di accelerazione e Open Innovation rivolto alle startup e PMI innovative italiane “Tech” ad alto potenziale, operanti nei settori Life Science, Clean Tech, Digital ed Innovative Made in Italy. Per la categoria Life Science ha ricevuto una menzione speciale la Pharmercure di Torino, che offre un servizio di consegna a domicilio di farmaci, anche con prescrizione, e ogni altro prodotto acquistabile in farmacia. Tra le sue peculiarità la possibilità di effettuare l’ordine online tramite web app o telefonicamente, scegliendo i prodotti e la farmacia.