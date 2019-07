Controlli in vista degli European Masters Game: la polizia municipale sequestra autocarro con l'assicurazione scaduta

Questa mattina, venerdì 26 luglio, Agenti del Reparto Sicurezza Stradale Integrata, Polizia Commerciale e Operativo Speciale della Polizia Municipale Torino, nel piazzale antistante il V padiglione di Torino Esposizioni, in corso Massimo d'Azeglio, sede del centro operativo degli European Master Games, in una operazione di contrasto all'abusivismo commerciale, hanno proceduto al sequestro amministrativo di un autocarro destinato alla vendita di bibite e alimenti, in quanto recidivo per la circolazione con assicurazione scaduta. Il proprietario del veicolo è anche stato deferito all'Autorità Giudiziaria per la mancata custodia del veicolo.