Il maltempo devasta anche la Circoscrizione 7

I temporali di venerdì notte a Torino, con vento forte e pioggia abbondante, hanno martoriato anche il territorio della Circoscrizione 7. La caduta di alcuni alberi, in particolare, ha causato danni alle auto in sosta e ad alcuni palazzi circostanti in Corso Giulio Cesare,Corso Verona e Via Aosta.

A esprimere preoccupazione è il presidente Luca Deri: “Gli ultimi temporali - dichiara – hanno colpito pesantemente il patrimonio arboreo della Circoscrizione. Anche per questo motivo abbiamo richiesto all'assessore Unia di creare l'Oasi Verde Pallanza, nel quartiere Vanchiglietta, con la piantumazione di una ventina di nuovi alberi”.