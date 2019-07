Torino tra le 20 città più belle d’Europa per la Cnn, Appendino: "Riconoscimento che aiuta a farci conoscere" [VIDEO]

La città della Mole come Venezia, anzi meglio. E’ un grandissimo attestato di stima quello che la celebre emittente televisiva statunitense riconosce a Torino inserendola tra le venti città europee più belle da visitare.

Secondo i media americani infatti, rispetto Venezia, giudicata troppo caotica, Torino è "meno congestionata". Non è ovviamente solo quello il motivo per cui il capoluogo piemontese risulta tra le città da visitare, anzi. La città della Mole infatti è "la città dove si trovano i luoghi più sottostimati d’Italia tra cui il Museo di Arte Contemporanea del Castello di Rivoli, il Museo Egizio con la sua collezione reperti e la Basilica di Superga". Premiata poi, oltre la bellezza artistica, anche la cucina e i caffè all'aperto, oltre ovviamente al sopracitato poco affollamento di turisti.

Il riconoscimento è stato accolto con entusiasmo da Chiara Appendino: "Siamo orgogliosi che Cnn ci abbia indicato come meta, siamo pronti ad accogliere i turisti e fargli vivere le bellezze della nostra città. È un ulteriore riconoscimento che genera un ritorno importante, fa conoscere la città in giro per il mondo". La sindaca si è poi soffermata sull'importanza di comparire su una vetrina prestigiosa come quella fornita dai dai media americani: "Una divulgazione di questo tipo, da parte di Cnn, aiuta a farci conoscere - ha concluso la sindaca - Che Torino sia attrattiva e abbia un patrimonio culturale straordinario lo sappiamo bene noi torinesi, fuori non tutti lo sanno ancora".