Collegno, la scuola Matteotti premiata al concorso contro il bullismo

Un’iniziativa che coinvolge le nuove generazioni per dire stop al bullismo. La scuola primaria Matteotti di Collegno ha deciso di partecipare al concorso #ZeroBullismo, nato da un'idea di Francesca Quattrone e sostenuto da Every Child Is My Child, utilizzando la propria creatività per fermare questo fenomeno, ma anche per raccontare il mondo dei social. Una protesta contro bullismo che si è trasformata in un momento per progettare, creare e ideare tutti insieme, per far così sentire la propria voce.