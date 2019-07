Caselle, annunciata la nuova tratta Torino-Bristol: "Il traffico sciistico è strategico per l'aeroporto torinese"

Per festeggiare, Ryanair ha lanciato un’offerta a partire da soli 19,99 Euro, per viaggiare a ottobre e novembre, valida per prenotazioni entro la mezzanotte di mercoledì (31 luglio), solo sul sito Ryanair.com. Chiara Ravara Head of Sales and Marketing Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare la nuova rotta che, a partire da dicembre, collegherà Torino con l’aeroporto di Bristol, nel Regno Unito, e che opererà con una frequenza settimanale, nell’ambito dell’operativo invernale 2019 da Torino. I viaggiatori in partenza da Torino possono ora prenotare un volo per Bristol fino a marzo 2020. Inoltre, il nostro investimento in questa nuova rotta contribuirà a posizionare Torino come meta perfetta per un city break per i viaggiatori in partenza dal Regno Unito - oltre a promuovere la regione Piemonte come destinazione sciistica ideale, con centinaia di km di piste. Non vediamo l’ora di incrementare il traffico su Torino, oltre al numero di rotte e posti di lavoro nei prossimi anni. "Per festeggiare, abbiamo lanciato un’offerta a partire da soli 19,99 Euro, per viaggiare a ottobre e novembre, valida per prenotazioni entro la mezzanotte di mercoledì (31 luglio). Dal momento che queste incredibili tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.