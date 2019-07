Incidente a Settimo sulla A4, decedute due persone

Grave incidente, nella notte, sulla A4 in direzione Milano. Erano da poco passate le 2, quando, all'altezza di Settimo Torinese, una Mercedes Cabriolet, che viaggiava in terza corsia, avrebbe sbandato colpendo prima il guardrail e poi, di rimbalzo, una Fiat Punto, che non ha potuto evitare lo scontro. Questo quanto ricavato dalle prime ricostruzioni.

Sul colpo sono morti i due passeggeri della Mercedes, un uomo e una donna. Gli altri due feriti a bordo della Punto, una coppia appena sposata di rientro dal viaggio di nozze, sono stati trasportati in codice giallo dal 118 all'ospedale Giovanni Bosco di Torino.

Sulle dinamiche dell'accaduto indaga la polizia stradale di Torino e Novara Est.